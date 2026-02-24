Reus lleva la Flama a Montserrat

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La montaña sagrada volvió a iluminarse con la 57.ª Renovación de la Flama de la Llengua Catalana, en un acto celebrado el pasado domingo en la Abadía de Montserrat. Fue una edición especialmente significativa para la Sección Excursionista del Centro de Lectura de Reus, que este año celebra 125 años y que ha sido la encargada de organizar y llevar la Flama hasta el monasterio.

Cesca Guinovart, miembro de la Sección, explica que la jornada empezó muy temprano: «Un grupo salió de Monistrol para llevar la llama caminando. Fuimos unas quince personas, la mayoría de la Sección, pero también excursionistas de otros grupos de Cataluña». En menos de dos horas completaron el ascenso hasta el monasterio con la Flama encendida, símbolo vivo de la unidad de la lengua.

Arriba, les esperaban los participantes llegados con autocar y vehículos particulares. «Llevábamos la llama encendida y nos recibió el padre abad», destaca Guinovart. El acto contó con la participación activa de los músicos del Centro de Lectura y de la Escuela de danza de la entidad, que van aportando solemnidad y arraigo cultural a la celebración, además de un destacado acento reusense.

La Flama, que se había ido a buscar a Prada de Conflent, presidió la Misa Conventual. Después de la ceremonia se procedió al encendido de la lámpara de la Flama de la Llengua Catalana en el atrio, donde también se hicieron los parlamentos. Cesca Guinovart intervino para agradecer la colaboración de las entidades y pueblos implicados en el recorrido, desde el Conflent hasta la Comunidad Valenciana, y cedió el relevo a los organizadores de la siguiente edición. También intervinieron representantes de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña y personas vinculadas históricamente a la Flama.

La celebración continuó con un taller de lectura en voz alta titulado Geografies Literàries del Baix Camp i Montserrat, una aproximación a los paisajes de los dos lugares a través de textos de varios autores, con el acompañamiento de la Escuela de Música del Centro de Lectura. Más allá del ritual, Guinovart subraya el sentido profundo de la jornada: «Es un acto para dar fuerza a Pompeu Fabra y a todo lo que ha hecho por la lengua».

Durante todo el mes, la Sección Excursionista del Centro de Lectura ha organizado conferencias, excursiones y actividades culturales para extender el espíritu de la Llama. «Cuando se enciende, se intenta que participe en el máximo de actos posibles», subraya Cesca.