Importantes retenciones en la T-11 en Reus por trabajos de mantenimiento en uno de los puentes

La T-11 a su paso por Reus y en dirección Tarragona ciudad cuenta con importantes retenciones desde primera hora de la mañana. Unas obras de mantenimiento de uno de los principales puentes de la T-11 están provocando problemas de circulación. Algunos de los usuarios han sido hasta 30 minutos avanzando lentamente entre los kilómetros 9 y 12 por|para estas tareas. El Servei Català de Trànsit ha notificado unos dos kilómetros de retenciones.

Además, en la AP-7 en Tarragona también se están llevando a cabo trabajos de reasfaltado y en la zona de Vandellòs se hacen tareas para canalizar la fibra. También se están haciendo tareas en la C-14 en Alcover; en la C-31 en Calafell; en la C-242 en Ulldemolins; en la N-340 en Creixell; en la T-310z en Vilanova d'Escornalbou; y en la T-320 en Botarell, entre otros.