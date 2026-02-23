Reus acogerá uno de los tres helicópteros operativos del SEM después de la ruptura con Eliance

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha rescindido el contrato con la empresa Eliance, que gestionaba dos de los cuatro helicópteros del sistema sanitario público catalán, y en el marco de la reorganización del servicio ha situado uno de los aparatos operativos en la base de Reus.

Hasta ahora, los helicópteros afectados tenían base en Gerona y en Móra d'Ebre. El Departamento de Salud ha expuesto las 'dificultades' de Eliance para cumplir un contrato que «establece la obligación en sustituir los aparatos cuando estos entran en mantenimiento o se produce una incidencia técnica». El SEM ha aprobado un contrato de urgencia para ceder los dos helicópteros a SAF, que de esta manera pasa a encargarse de los cuatro aparatos. La decisión ha entrado en vigor este lunes.

Así pues, a partir de hoy, SAF ha empezado a operar el tercer helicóptero medicalizado, lo que tiene base en Gerona, y ha empezado la contratación y formación de los profesionales necesarios para iniciar el servicio con el cuarto aparato. Salud prevé que la nueva aeronave pueda empezar a operar en pocas semanas, durante el mes de marzo.

Hasta la puesta en marcha del cuarto helicóptero, el SEM desplegará un dispositivo de contingencia que prevé la reubicación estratégica de los tres que están operativos, además de un refuerzo terrestre con ambulancias medicalizadas adicionales.

Así, hasta disponer del cuarto helicóptero, los tres disponibles se situarán en la Seu d'Urgell, Gerona y Reus. Este movimiento, afirma el Departamento, «permitirá garantizar la asistencia a las zonas más alejadas del territorio».

Salud añade que, en paralelo, el SEM iniciará una nueva licitación para la adjudicación definitiva del servicio de los cuatro helicópteros medicalizados a Cataluña, que se prevé que se pueda poner en marcha durante el 2027.

Según datos que ofrece el ejecutivo catalán, el SEM dispone actualmente de 444 unidades en el territorio, distribuidas estratégicamente «con el fin de dar una respuesta sanitaria correcta y dotar el país de la máxima equidad». Los cuatro helicópteros medicalizados forman parte de este contingente.