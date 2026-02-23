Junts por Reus exige el traspaso integral y la salida de Renfe de Cataluña

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Junts por Reus ha protagonizado este lunes una acción a pie de calle para reclamar la salida de Renfe de Cataluña y exigir el traspaso integral del servicio ferroviario. El acto se ha llevado a cabo en la estación de tren de Reus, donde cargos y militantes han repartido folletos informativos y han enganchado carteles para denunciar la situación que sufre Rodalies.

La jefa de la oposición del Ayuntamiento y portavoz del grupo municipal, Teresa Pallarès, ha afirmado que «ya es suficiente» que centenares de reusenses lleguen tarde cada día en el trabajo o en los centros de estudio a causa de las incidencias y retrasos continuos. Según ha señalado, esta situación ha empujado a muchos usuarios a optar por medios de transporte alternativos ante la falta de fiabilidad del servicio.

Pallarès también ha advertido que la futura entrada en funcionamiento de la estación de Bellissens no tendrá el impacto esperado si no se resuelven antes las deficiencias estructurales del servicio. «Cataluña no puede seguir sufriendo un servicio deficiente que perjudica diariamente a miles de ciudadanos», ha remarcado.

Esta acción forma parte de una campaña coordinada por Junts por todo el país para denunciar el colapso ferroviario y reclamar el traspaso completo de la gestión. La movilización se ha desarrollado simultáneamente en más de sesenta estaciones de tren de Cataluña.