Cambios en la zonificación escolar de Reus para el curso 2026-27: la Escuela Pompeu Fabra pasa a la zona D

El Ayuntamiento de Reus y el Departament d'Educació i Formació Professional acordaron, a principios de 2025, una nueva zonificación escolar con el objetivo de combatir la segregación escolar. De cara al curso 2026-27, después de la evaluación del primer curso, se ha modificado para enmendar los desequilibrios observados. Concretamente, la Escuela Pompeu Fabra cambia de la zona A a la D y el resto se mantiene todo igual.

La división de las escuelas por zonas es la siguiente:

Zona A: Cèlia Artiga , Mowgli , Els Ganxets, Montserrat, Joan Rebull , Maria Cortina y La Presentació.

, , Els Ganxets, Montserrat, , y La Presentació. Zona B : Prat de la Riba , Prim, Misericòrdia, Mare Molas , Teresa Miquel i Pàmies , Alberich i Casas y Pare Manyanet .

: Prat de la , Prim, Misericòrdia, Mare , , i y Pare . Zona C: Sant Bernat Calbó , Marià Fortuny , Puigcerver , Eduard Toda , Rosa Sensat , Arce , Isabel Besora , La Salle y Aura .

, , , , , , , y . Zona D: Sant Josep , La Vitxeta , Sant Pau , Pi del Burgar , Rubió i Ors y Pompeu Fabra .

El motivo de este cambio es ofrecer un número equitativo de plazas en la escuela pública en todas las zonas. Desde el Ayuntamiento de Reus se enviará una carta a las familias con niños que tienen que empezar I3 para informarlas de la modificación.

Para el curso 2026-27, se está trabajando para el mantenimiento de la totalidad de las líneas educativas y la reducción generalizada de ratios en I3, que disminuirían de 20 a 17 en la escuela pública.