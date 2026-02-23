EDUCACIÓN
Cambios en la zonificación escolar de Reus para el curso 2026-27: la Escuela Pompeu Fabra pasa a la zona D
El motivo de la modificación es ofrecer un número equitativo de plazas en la escuela pública en todas las zonas
El Ayuntamiento de Reus y el Departament d'Educació i Formació Professional acordaron, a principios de 2025, una nueva zonificación escolar con el objetivo de combatir la segregación escolar. De cara al curso 2026-27, después de la evaluación del primer curso, se ha modificado para enmendar los desequilibrios observados. Concretamente, la Escuela Pompeu Fabra cambia de la zona A a la D y el resto se mantiene todo igual.
La división de las escuelas por zonas es la siguiente:
- Zona A: Cèlia Artiga, Mowgli, Els Ganxets, Montserrat, Joan Rebull, Maria Cortina y La Presentació.
- Zona B: Prat de la Riba, Prim, Misericòrdia, Mare Molas, Teresa Miquel i Pàmies, Alberich i Casas y Pare Manyanet.
- Zona C: Sant Bernat Calbó, Marià Fortuny, Puigcerver, Eduard Toda, Rosa Sensat, Arce, Isabel Besora, La Salle y Aura.
- Zona D: Sant Josep, La Vitxeta, Sant Pau, Pi del Burgar, Rubió i Ors y Pompeu Fabra.
El motivo de este cambio es ofrecer un número equitativo de plazas en la escuela pública en todas las zonas. Desde el Ayuntamiento de Reus se enviará una carta a las familias con niños que tienen que empezar I3 para informarlas de la modificación.
Para el curso 2026-27, se está trabajando para el mantenimiento de la totalidad de las líneas educativas y la reducción generalizada de ratios en I3, que disminuirían de 20 a 17 en la escuela pública.