Ara Catalunya exige mejoras en la línea R15 y en la protección del derecho en la propiedad privada

Ara Catalunya – Ara Pacte Local presentará en el próximo Pleno del Consell Comarcal del Baix Camp dos mociones centradas en la defensa del derecho en la propiedad privada y en la mejora urgente de la línea R15 de Rodalies.

La primera moción pone el foco en la necesidad de reforzar la protección efectiva del derecho en la propiedad privada. El grupo comarcal es consciente de que entre los años 2023 y 2024 las denuncias por ocupaciones bajaron aproximadamente un 17% en el Baix Camp. A pesar de esta bajada, las ocupaciones ilegales siguen siendo una de las máximas preocupaciones en los municipios de la comarca, por los perjuicios económicos, sociales y emocionales que generan y por la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y las garantías de los propietarios.

La iniciativa propone que el Consell Comarcal manifieste su rechazo a cualquier marco normativo que debilite la protección del derecho de propiedad e inste al Gobierno del Estado a impulsar marcos legislativos con el objetivo que los procedimientos judiciales sean más ágiles y que permitan el desalojo rápido de los inmuebles ocupados sin título habilitante. También se reclama que los propietarios no tengan que asumir cargas económicas derivadas de estas ocupaciones.

Ara Catalunya defiende que la protección del derecho de propiedad es plenamente compatible con políticas públicas de vivienda eficaces, pero subraya que estas no pueden basarse en la tolerancia de actuaciones ilegales.

Mejora urgente de la línea R15

La segunda moción aborda la situación crítica de la línea R15 de Rodalies, que actualmente acumula 39 limitaciones temporales de velocidad, con especial afectación en el tramo entre Riba-roja d'Ebre y Reus.

Según expone el grupo, en varios puntos los convoyes tienen que reducir la velocidad hasta los 30 km/h, hecho que penaliza gravemente la competitividad del transporte público y perjudica a los usuarios del territorio. Además, las incidencias estructurales han obligado a implantar servicios alternativos por carretera en determinados tramos.

La moción insta al Ministerio de Transports y Adif a ejecutar de manera inmediata las obras de mantenimiento pendientes, a establecer un calendario claro para resolver los puntos críticos identificados y a estudiar el desdoblamiento de vía en los tramos más congestionados.

Situación laboral en el Consell Comarcal

Asimismo, Ara Catalunya – Ara Pacte Local formulará una pregunta al Pleno en relación con la situación laboral denunciada por el Comité de Trabajadores, que ha advertido que la plantilla se encuentra «al límite». El grupo preguntará en qué estado se encuentra la redacción de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT), parada desde junio de 2025 según los representantes de los trabajadores, y qué calendario y qué medidas prevé el gobierno para afrontar la falta de cobertura de vacantes y bajas, la aplicación de los incrementos salariales pendientes y la situación de incertidumbre que vive la plantilla.

Con estas dos iniciativas, Ara Catalunya – Ara Pacto Local afirma que quiere situar en el centro del debate comarcal dos cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida, la seguridad jurídica y la movilidad de los ciudadanos del Baix Camp.