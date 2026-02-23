El reusense Andreu Buenafuente vuelve a la radio después de tres meses de baja

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Andreu Buenafuente ha vuelto. El reusense se ha reincorporado al trabajo después de estar apartado de los micrófonos durante tres meses. El humorista y presentador suspendió toda su agenda profesional a noviembre «por prescripción médica» y «por la alta carga de trabajo acumulada».

Su esperado retorno se ha producido este sábado 21 de febrero en su programa de radio de la Cadena Ser, Nadie sabe Nada, que hace con Berto Romero. Buenafuente no dudó en dar las gracias a todo el mundo: «De entrada sólo me gustaría decir una cosa: quiero agradecer muchísimo todas las muestras de afecto y apoyo que he recibido este tiempo», ha afirmado el cómico.

El reusense ha estado inmerso en un proceso de recuperación después de hacer público que necesitaba una pausa profesional debido a varios problemas relacionados con el estrés. Él y su mujer, Silvia Abril, tenían que presentar las campanadas a TVE pero a raíz de su baja, Chenoa y los miembros de Estopa los sustituyeron.

Durante la emisión del programa, Buenafuente confesó que «esto ha sido como morirte en vida, es como asistir a tu funeral estando vivo. Cada muestra la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino —que no lo descarto—, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo». Finalmente, explicó que todavía está recuperándose.