La dirección-gerencia del Teatre Fortuny de Reus está vacante desde la salida de la Generalitat del Consorci el año 2013

La plaza de director-gerente del Teatro Fortuny de Reus está vacando desde hace trece años cuando en el 2013 la Generalitat de Catalunya salió del Consorcio del equipamiento y terminaron el director general y el gerente. Desde entonces, el consejo del Consorcio no ha nombrado a ningún director.

Sin embargo, se encargó «temporalmente» en la cabeza de administración del ente, Josep Margalef, la «coordinación entre el teatro y sus servicios de escena». Asumió estas funciones durante diez años hasta el verano de 2023 cuando se jubiló. A partir de septiembre, el dramaturgo reusense Francesc Cerro fue contratado como delegado de servicios del Ayuntamiento de Reus, como a cargo de confianza del PSC, haciéndose cargo de la programación artística.

El Teatro Fortuny está sin director desde abril de 2013. Con Ferran Mascarell de conseller de Cultura, el Govern, con un 52% de participación, salió del Consorcio porque consideraba que el equipamiento se tenía que gestionar desde el territorio.

De esta manera, el Ayuntamiento de Reus y la Diputación de Tarragona se quedaron al frente del ente para gestionar un teatro que es de titularidad privada, de El Círcol. Un cambio que celebró quien era alcalde, Carles Pellicer.

La salida de la Generalitat implicaba el final de Ferran Madico como director general y Lluís Graells, que hacía de gerente. En aquel momento, el Consorcio también sufrió un recorte de personal. En este contexto, el consejo de aquella época, con Pellicer al frente, optó por encargar de manera «temporal» a Josep Margalef, que era la cabeza de administración del Consorcio, la «coordinación entre el teatro y sus servicios de escena» con un complemento económico de productividad.

Sin ser nombrado director, Margalef hizo estas tareas durante diez años, a pesar de tener un perfil más administrativo que artístico. Al jubilarse, en septiembre de 2023, el gobierno de Reus contrató al dramaturgo reusense Francesc Cerro como delegado de servicios y con las funciones de asesor artístico del Teatre Fortuny, dentro del reparto de cargos de confianza como cuota del PSC.

En aquel momento, el consistorio defendió que era una medida «provisional» a la espera de convocar la plaza de director-gerente y hasta que se resolviera el proceso selectivo. Tres años después, sin embargo, la vacante todavía no se ha convocado. Actualmente, las tareas administrativas las llevan a cabo los técnicos del Consorci y de Reus Cultura.

Un gerente de teatros

Desde el Ayuntamiento de Reus han apuntado varias veces que se trabaja para crear una gerencia de teatros. Fuentes del Consorci del Teatre Fortuny indican a la ACN que «la voluntad de los consorcios de los dos teatros con participación municipal (Fortuny i Bartrina) y de otras administraciones es que haya una dirección gerencial única para todos los equipamientos teatrales públicos de la ciudad».

Es decir, apuestan por una figura que se encargue de la dirección de los tres teatros de la ciudad: el Fortuny, el Bartrina y el futuro Centro de Artes Escénicas (el antiguo Centre Catòlic-Bravium). Esta gerencia de teatros ha comportado unos «trámites administrativos previos», como un cambio de los estatutos de los entes consorciados.

Actualmente, la coordinación de los teatros la ejerce el gerente del Instituto Municipal Reus Cultura. «La nueva figura está pendiente de la definición de esta figura, de la culminación de los trámites administrativos antes mencionados y también de las necesidades del futuro Centro de Artes Escénicas,» todavía en construcción, remarcan desde el Consorcio.

Inversiones en el Fortuny

El pasado 10 de febrero se cerró el Teatre Fortuny después de que una inspección detectara deficiencias en el sistema contraincendios y la instalación eléctrica. Es una decisión que se tomó por unanimidad del consejo del Consorcio, según señaló la alcaldesa tres días más tarde ante los medios de comunicación. Por lo tanto, estuvo de acuerdo tanto el equipo de gobierno, la Diputación de Tarragona y Juntos por Reus, aunque el grupo municipal lamentó el cierre al día siguiente mismo.

Hace años que no se han hecho inversiones estructurales al Teatre Fortuny y en octubre de 2023 el Consorcio decidió iniciar un plan de actuación para determinar las acciones que había que hacer con urgencia. Una de estas es la cubierta del teatro que no se encuentra en buen estado y las lluvias y el viento de los últimos meses han agravado la situación. «Si no se hace inversión ahora, podremos tener problemas en un futuro», advertía Guaita.

De hecho, la alcaldesa comentó que cuando los socialistas entraron en el gobierno «no sabían cómo estaba el teatro» y que una vez se pusieron a buscar la «documentación» esta no se encontró.

Titularidad privada

El Teatro Fortuny es de El Círcol y la secretaría-intervención del Ayuntamiento de Reus tiene que poder justificar el hecho de que dinero público se invierta en un equipamiento de titularidad privada. Es una «limitación», reconoció la presidenta del Consorcio el viernes pasado. «Nosotros no podemos hacer inversiones en una propiedad que no es nuestra», lamentó. Además, Guaita lo ligó en el contrato de alquiler que pagan las dos instituciones por el teatro y remarcó que había que encontrar el encaje «jurídico».