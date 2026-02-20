Siete años y medio de prisión para el acusado de matar a un hombre a cuchilladas y de quemarlo en Reus en el 2023

La Audiencia de Tarragona ha condenado a siete años y seis meses de prisión por asesinato al hombre acusado de matar a otro el 14 de octubre de 2023 en Reus. Fiscalía ha acordado con su defensa rebajar la petición inicial que subía a 18 años de prisión por un delito de asesinato. Este viernes, se ha celebrado la vista de conformidad.

Según el escrito acusatorio del ministerio público el investigado y la víctima habían tenido una relación de amistad que había empeorado por las deudas económicas y problemas sentimentales con terceras personas. Después de enviarse mensajes de textos y audios, los dos se encontraron en la urbanización del Pinar, donde el ya condenado le propinó "múltiples" cuchilladas y quemó a la víctima.

El 14 de octubre de 2023, entre las 21:15 y las 22:11 horas, el acusado y la víctima, entonces de 73 y 63 años respectivamente, se intercambiaron varios mensajes de texto y una cuarentena de audios, en los que el procesado insultó y propinó amenazas de muerte. A raíz de eso, la víctima se dirigió a la urbanización del Pinar, con unas tijeras para enfrentarse con el procesado.

Después de llamar al timbre de su casa, el acusado sorprendió al otro hombre y le golpeó con un bastón varias veces. Según el escrito de acusación, los dos iniciaron una pelea, donde el ya condenado le propinó "múltiples" cuchilladas a la víctima en la calle.

"Murió a causa de lesiones traumáticas penetrantes en la cavidad torácica con el resultado de hemotórax, compatible con herida de arma blanca, que no han podido ser identificadas en superficie, dado el estado de carbonización del cadáver", señala el ministerio público en su escrito acusatorio.

Después, el investigado arrastró el cuerpo sin vida hasta el interior de su domicilio y limpió la vía pública donde había restos de sangre. También guardó el vehículo del muerto en su garaje. "Se duchó y fue a buscar a su perro que se había escapado", añade. Más tarde, trasladó el vehículo de la víctima a una zona de aparcamiento, situada en la calle del Camí dels Recs, cercano a Castellvell del Camp.

En torno a las seis de la madrugada del 15 de octubre, el acusado utilizó un bidón de gasolina y hojas de diarios para quemar el cadáver. "A consecuencia de eso, sufrió una carbonización prácticamente total de la superficie corporal", recoge el fiscal. Finalmente, el procesado llamó a una empresa de asistencia jurídica para informar de que había matado a una persona y después lo hizo al 112.

Eso permitió su detención inmediata mientras estaba en la terraza de un bar de Reus. El hombre se encuentra en prisión provisional desde el 17 de octubre de 2023. Inicialmente, Fiscalia le pedía 18 años de prisión por un delito de asesinato con el atenuante de confesión. Además, le solicitaba 20 años de libertad vigilada y la prohibición aproximarse a los familiares de la víctima y comunicarse por un periodo de 20 años.

Finalmente, y después de la conformidad a la que han llegado las partes, el hombre ha sido condenado a siete años y medio de prisión, cinco años más de libertad vigilada y diecisiete años donde tendrá prohibido aproximarse y comunicarse con familiares de la víctima. Además, se le ha impuesto el pago de 65.000 en concepto de responsabilidad civil.