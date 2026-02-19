Ya hay fecha por la fiesta de los Tres Tombs en Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La 39.ª edición de la Fiesta de los Tres Tombs de Reus volverá a las calles de la ciudad el próximo domingo 1 de marzo. Se trata de una iniciativa organizada por la Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, con la colaboración del Ayuntamiento de Reus a través del Instituto Municipal Reus Cultura y la Guardia Urbana.

Daniel Recasens, concejal de Cultura y Política Lingüística, ha querido agradecer el trabajo que se hace desde las entidades con el fin de seguir todo el calendario festivo de la ciudad. «Después del Carnaval continuaremos con los Tres Tombs para ir siguiendo todas las tradiciones que tanto nos gustan en Reus, a los ciudadanos y a todos los que nos visitan. Tenemos la suerte de poder vivir cultura durante todo el año, con ciclos y programaciones estables, actividades y también cultura popular».

El recorrido de los Tres Tombs 2026 será el siguiente: Parque de la Festa, avenida de los Països Catalans, avenida del Doctor Vilaseca, calle de Sant Joan y Tombs de Ravals (3 Tombs).

Los Tres Tombs de Reus mantiene el compromiso para conseguir que sea una fiesta inclusiva y con las medidas sanitarias adecuadas para garantizar el bienestar de los animales que participan. Habrá carruajes especiales del Club Esportiu Alba, que tirarán caramelos.

Con respecto al paseo con ruquets por la ciudad, la escuela invitada de este año es la Escuela Doctor Alberich i Casas.

Finalmente, remarcar que la entidad Bravium Teatre también participará en la fiesta y repartirá naranjas y cocas bendecidas, gentileza del Forn Sistaré.

Programa

La Fiesta de los Tres Tombs 2026 empezará en las 9 h con un desayuno y la concentración de los animales y los carruajes en el Parque de la Festa. La comitiva saldrá a las 11.30 horas y a las 13 h, se hará la bendición en la plaza de la Puríssima Sang.

Además, a partir de las 11 h, en la plaza Prim, estará la actuación de la batucada Riudrum's de Riudoms y de la Colla Gegantera de Alforja. En el arrabal del Pallol, a la misma hora se explicará el Conte dels Tres Tombs, a cargo de Carles Pitarch, de Bravium Teatre. Por el centro de la ciudad, actuará La Somera de Reus y en la plaza de Catalunya habrá caballitos de juguete para los niños.

En los Tres Tombs se podrán ver la Agrupació Musical Sant Pere Apòstol, el Carruatge de Sant Antoni, la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Reus, carruatges d’autoritats, la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Ganadería Les Planes de Cubelles, Heralds de Reus, Club Hípic Sport Horses SG, Baluard de l'Ajuntament de Reus, Baluard dels Amics dels Cavalls, Grup Muntats del Club Hípic Quadres d’en Blai de Riudoms, Club Hípic Castells de Cambrils, Club Hípic Miami Mont-roig, Club Hípic Hermanos Santiago de Cambrils, carruajes de Reus, carruajes de todo tipo de toda Cataluña y jinetes montados de toda Cataluña.

Bienestar de los animales

Desde la organización se cuenta con el Reglamento y Protocolo de la Federación Catalana de los Tres Tombs, donde se incluyen medidas como el control de las cartillas de origen de los animales, el control veterinario al inicio y final del acto, la inspección de los vehículos que los transportan y el cumplimiento de la normativa municipal pactada para la celebración del acto. Estas medidas se añaden a las que siempre se han tenido en cuenta y, por lo tanto, desde la organización se garantiza que los animales que participan en los Tres Tombs están bien tratados.