Santiago Motorizado: «Me hace mucha ilusión tocar en Reus por primera vez»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Publicaste ElRetorno el 2025. ¿Cómo estás viviendo este primer álbum en solitario?

«Muy bien, mejor de lo que me esperaba. La gira está siendo increíble, las canciones están siendo muy bien recibidas en todas partes y estoy muy feliz».

Este es tu primer trabajo al margen de la banda. ¿Qué te hizo sentir que era el momento de dar el paso?

«Este disco tendría que haber salido hace más de diez años. Empecé a tocar en solitario, en paralelo, hace unos quince años, con la excusa de hacer una cosa más tranquila y acústica, como contraposición y complemento a aquella etapa tan ruidosa de Él Mató a un Policía Motorizado. Con el tiempo, la banda fue ampliando su universo estético y sonoro y este proyecto también lo hizo, de manera que empezaron a aparecer más puntos de contacto. El disco tenía que salir y, sin haberlo planeado, lo ha hecho en el mejor momento. Mi motivación principal es estar en constante movimiento, explorando la música al máximo, sin detenerme a meditar sobre la existencia».

¿Qué buscabas cuándo empezaste a trabajar en este proyecto y qué encontraste al final del camino?

«Quería explorar nuevos caminos con las canciones. Como el proceso fue largo, fui cambiando y fueron surgiendo nuevas ideas. Es un álbum que recorre una década de cosas, pero que han quedado recogidas ahora y de esta manera concreta, cosa que me gusta mucho».

¿Cómo fue hacer este proyecto sin el diálogo constante que supone trabajar con el resto de miembros de Él Mató?

«¡Excelente! No tuve que negociar nada con nadie [rie]. Me encantan las dos experiencias: tener una banda es una bendición, pero también lo es levantarte un día y hacer una locura sin consultarlo con nadie. De todos modos, siempre hay un diálogo: con amigos, con el productor, con los músicos, con los ingenieros, con mi mánager... Tiene que haber alguien que contraponga y ayude a llegar a la reflexión final».

¿Trabajar en solitario te dio más libertad artística o, por el contrario, hizo que sintieras más responsabilidad?

«Las dos cosas, pero lo llevo bien. La presión y la responsabilidad me gustan y me motivan».

¿En el ámbito musical, qué te ha permitido explorar este proyecto que no habías hecho hasta ahora?

«El momento de máxima exploración fue cuando compuse las canciones para la serie Okupas. Me metí de lleno en géneros que, aunque son muy populares, eran nuevos para mí: cumbia, folclore, tango, salsa y rock con un estilo más clásico. Jugar a ser muchos personajes con la música es de lo más divertido e inspirador, y marcó un antes y un después. De alguna manera, me dio confianza para animarme a hacer cualquier otra cosa».

¿Crees que este trabajo redefine tu identidad artística o más bien amplía y complementa la que ya venías construyendo?

«Pienso que la complementa. Y me divierte pensar que puedo ser varias personas; una con Él Mató, otra con este proyecto y, quien sabe si mañana con alguien más con un trabajo completamente diferente».

Este fin de semana has pasado por Cataluña, con un concierto en la Sala Apolo de Barcelona, y ahora llegas a Reus. ¿Qué te atrae de ciudades como la nuestra?

«Me gusta todo, y me enamoro muy fácilmente. La ciudad de Barcelona la conocemos bien porque hemos tocado en salas, festivales, y muchos otros lugares. Pero siempre es bonito conocer sitios nuevos. Por eso me hace mucha ilusión tocar en Reus por primera vez».

¿Cómo será el concierto de esta noche en Lo Submarino?

«Lo daremos todo, como hacemos siempre. Amamos esto que hacemos, y con la cancelación de Valencia hemos tenido tres días de descanso, así que vamos con un plus de energía que nos irá muy bien, porque echamos de menos mucho el escenario. Descansar está bien, pero preferimos dejar la contemplación para otros momentos».