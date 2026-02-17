Reus estrena 19 nuevos huertos urbanos en la calle Astorga para reforzar el uso comunitario

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha inaugurado este martes 17 de febrero los nuevos huertos urbanos habilitados en la calle Astorga, una actuación que forma parte del proyecto de renaturalización RENATUReus. La iniciativa combina agricultura ecológica, mejora ambiental y la creación de un nuevo espacio comunitario pensado para el descanso y la convivencia vecinal.

Con estas 19 nuevas parcelas, la ciudad amplía hasta 55 el total de huertos urbanos disponibles, que se suman a los 28 de los barrios de Sol y Vista e Immaculada y a los 8 del barrio Gaudí. Próximamente, el Ayuntamiento publicará la licitación para que la ciudadanía pueda optar a su uso. Del total, 49 parcelas se destinarán a particulares y 6 se reservarán para entidades. En el caso de Astorga, 16 serán para la ciudadanía y 3 para proyectos comunitarios.

Los huertos funcionarán bajo criterios de agricultura ecológica, sin productos químicos ni pesticidas, con un consumo de agua reducido y sin semillas modificadas genéticamente.

El sistema de plantación en caballón permite optimizar la productividad con un mantenimiento mínimo, organizando las parcelas en franjas de cultivo con rotación de cuatro años para mejorar el rendimiento y prevenir plagas. Cada espacio incorpora compuesto orgánico como a base de fertilización y elementos cerámicos para facilitar el acceso sin estropear la tierra.

El proyecto incluye también la creación de un entorno naturalizado y confortable, con zona de sombra, vegetación, lavabo adaptado y valla vegetal perimetral de bajo consumo hídrico. Además, se ha adecuado el terreno, instalado el sistema de riego y previsto la preinstalación de alumbrado y alcantarillado, consolidando un nuevo espacio verde pensado para el uso ciudadano y la cohesión social.