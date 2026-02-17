El PP de Tarragona reclama una auditoría técnica para reforzar la seguridad del Teatro Fortuny

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha reiterado la necesidad de impulsar una auditoría técnica urgente para garantizar la seguridad del Teatro Fortuny de Reus. El diputado Pere Lluís Huguet ha reclamado en el Parlament de Catalunya que refuerce las inspecciones para asegurar la protección de un equipamiento cultural catalogado.

Este martes por la mañana, ante el mismo teatro y acompañado por la portavoz del PP en Reus, Sílvia Virgili, Huguet ha recordado que se trata de un edificio emblemático del Campo de Tarragona que ha tenido que cerrar temporalmente por graves deficiencias en materia de seguridad eléctrica y protección contra incendios. Según ha señalado, los problemas ya se habrían detectado hace aproximadamente un año, pero la actividad habría continuado con normalidad. «Eso evidencia falta de previsión y una gestión inadecuada de los riesgos», ha afirmado.

Los populares han remarcado que la Generalitat tiene las competencias en patrimonio cultural catalogado, espectáculos públicos, actividades recreativas y protección civil. Por eso, Huguet ha reclamado al Gobierno que actúe «con responsabilidad y criterios estrictos de seguridad» para evitar que una situación similar se repita.

Por su parte, Sílvia Virgili ha criticado la falta de reacción del gobierno municipal, asegurando que no se ha actuado hasta el cierre del equipamiento. Según ha indicado, la demora ha supuesto un perjuicio para la ciudadanía y para los profesionales que tenían previstas actuaciones al teatro, un espacio que considera referente para Reus y para el conjunto de Cataluña.

El PP registrará una Propuesta de Resolución para instar a una actuación inmediata que garantice la seguridad del Teatro Fortuny y la preservación de su valor patrimonial. También pedirán en Interior un informe específico sobre los riesgos de los espacios escénicos catalogados y que se estudie la creación de una línea de financiación destinada a la rehabilitación y mejora de la seguridad de los equipamientos culturales protegidos.

Finalmente, Huguet ha subrayado que el Gobierno tiene que colaborar con el Consorcio del Teatro Fortuny y con el Ayuntamiento, aportando el asesoramiento técnico necesario. «Reus y el Campo de Tarragona no se pueden permitir tener cerrado un referente cultural como el Teatro Fortuny», ha concluido.