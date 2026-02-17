Operación policial de la Guardia Civil contra el tráfico de lentisco: varios detenidos en Reus y Mataró

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a varias personas este lunes en una operación contra el tráfico ilegal de lentisco, el cual se vende en grandes cantidades a países del centro de Europa. Desde las cuatro y media de esta madrugada, han hecho registros en domicilios, naves y locales de Mataró y Reus.

Uno de los cacheos se ha producido en una nave del polígono industrial de Agro-Reus, donde los agentes han entrado con uno de los detenidos y han comprobado que había una cámara frigorífica llena de esta planta decorativa con «gran valor» en la Europa central. También se han identificado en dos conductores de un camión en el exterior. La investigación está abierta y bajo secreto de actuaciones por un delito contra el medio ambiente, y también posiblemente, por blanqueo de capitales.

Los agentes de la Guardia Civil han registrado dos domicilios en Reus a primera hora de esta mañana, donde han detenido al menos un hombre. También han registrado una nave del polígono industrial Agro-Reus, donde se han encontrado ramos de lentisco empaquetados dentro de una cámara frigorífica. Simultáneamente, también han actuado en Mataró. La investigación continúa abierta por varios delitos, entre ellos, contra el medio ambiente por tráfico ilegal de este tipo de arbusto.

'Negocio internacional'

La Unidad del Seprona de Tarragona y de las Tierras del Ebro hace tiempo que actúan para localizar personas que recolectan lentisco por las zonas boscosas del Camp de Tarragona y el Ebro, donde abunda. Según el responsable de la patrulla del Seprona de Tortosa, Nacho Orozco, desde hace años, los grupos que se dedican están 'muy organizados'. «Salen con furgonetas voluminosas, normalmente viejas, llegan a una zona que tienen controlada y, a partir de aquí, se van repartiendo», explica a la ACN. Habitualmente, trabajan entre cinco y ocho personas.

Durante toda la jornada, estos trabajadores van haciendo ramos que recogen posteriormente para almacenarlos en una nave industrial, como la registrada en Reus. Orozco explica que las personas que recolectan hacen ramos de varias medidas, los cuales se envían hacia países del centro de Europa, donde se utilizan como base para la decoración de ramos o centros. «El negocio es internacional», señala. El agente apunta que los precios van desde el medio euro a 1,20, según el ramo. «Hablamos de muchos de miles de ramillets, de muchos de miles de kilos y de muchos de miles de euros», indica.

Regulación en tramitación

Apenas hace un año, el 18 de febrero de 2025, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó el edicto que se sometía a información pública el Proyecto de orden por la cual se regula el aprovechamiento forestal del lentisco y del brezo con finalidad comercial, y se modifica el régimen jurídico del boj acebo. Con su regulación, se quiere parar la recogida furtiva y masiva de estos arbolitos. Actualmente, su tramitación se encuentra en fase de solicitud de dictámenes.

«Si bien se puede producir una infracción administrativa, también nos interesa recopilar todas las actuaciones porque nos centramos en una problemática que tiene diferentes vertientes», explica el policía. Concretamente, Orozco asegura que supone una problemática medioambiental, social, de seguridad y económica. En este sentido, lamenta los problemas que provocan en la fauna cinegética, puesto que las sociedades de cazadores intentan controlarla, sobre todo, dice, en la caza mayor. «Si hay gente en el bosque trabajando de una manera incontrolada, es incompatible, se tiene que hacer una coordinación, una comunicación, si no los animales huyen», asevera.

Además, explica que los recolectores de lentisco dejan desechos como gomas de plásticos con las cuales se ligan los ramos. «Dejan rastros, combustibles, ramas secas, las gomas, plásticos, todo esto por los incendios es un poco delicado», añade. Respecto a las derivadas económicas, Orozco dice que la recolección del lentisco genera una actividad 'sumergida' y con trabajadores que pueden encontrarse en una situación de explotación laboral, algunos sin documentación.