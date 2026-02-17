La Casa Navàs consolida su crecimiento y cierra 2025 con más de 54.000 visitantes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Casa Navàs ha finalizado 2025 con 54.333 visitantes, una cifra que supone un incremento del 5,7% en comparación con el 2024, cuando se contabilizaron 51.400 entradas. La evolución confirma la tendencia al alza de los últimos años y evidencia una mayor capacidad de atracción más allá del ámbito local.

A nivel estatal, los visitantes del resto de España representan un 24.59%, con un aumento notable respecto del año anterior. Las comunidades con más presencia son la Comunidad Valenciana (7,06%), Comunidad de Madrid (4,12%) y Aragón (2.99%), seguimientos por Andalucía, el País Vasco y Castilla y León. Este incremento evidencia el atractivo creciente de la Casa Navàs más allá de Cataluña.

En cuanto al público internacional, representa el 25.05% del total de visitantes, con Francia como a principal país emisor (9.82%), seguimiento de Alemania (2,1%). Así el número absoluto de visitantes extranjeros ha crecido de 13.154 a 13.610 personas, consolidando la presencia de público internacional.

Fuentes de la Casa Navàs afirman que «estamos muy satisfechos con la evolución de las visitas este pasado año. El aumento del público del resto del Estado y la consolidación de los visitantes internacionales muestran que la Casa Navàs sigue siendo un atractivo cultural de primera línea. Seguiremos trabajando para ofrecer experiencias de calidad y difundir la riqueza de nuestro patrimonio modernista a un público cada vez más amplio».

En conjunto, estas cifras confirman un perfil de visitante mayoritariamente local y catalán, con una contribución significativa del mercado estatal y una presencia internacional consolidada. Los datos reafirman el potencial de proyección exterior de la Casa Navàs y su capacidad de atraer público de varias procedencias, consolidándola como referente del patrimonio modernista catalán.