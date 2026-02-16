Los Soles Repsol llenan la plaza del Mercadal con un gran vermut

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los Soles Repsol llenaron ayer el centro de Reus de visitantes con ganas de hacer lo mejor que se puede hacer un mediodía en Reus: un vermut. Como acto previo a la gala, que tendrá lugar hoy en Tarragona, la plaza del Mercadal se llenó de gente que pudo disfrutar de un vermut cortesía de las distintas marcas de vermut de la ciudad de Reus. En medio de un ambiente festivo y con un público mayoritariamente familiar, algunos vestidos con disfraces de Carnaval, los vasos de vermut acompañados de aceitunas empezaron a llenar la plaza, toda una experiencia gastronómica dominical amenizada con un DJ y con posibles premios para los visitantes.

Al mismo tiempo, el Museo del Vermut acogía un encuentro con una degustación de alto nivel, donde el público disfrutó de exclusivas banderillas cortesía de los chefs Ramon Freixa y las hermanas Martina y Carlota Puigvert. Concretamente, las hermanas Puigvert sirvieron un centenar de ejemplares de la bautizada como «Banderilla Dalí», compuesta por una oliva sevillana, piparra vasca adobada, boquerón del Cantábrico en vinagre, pimiento, oliva negra sin hueso, huevo de codorniz y naranja amarga. Finalmente, la banderilla se acompañaba con un vaso de vermut negro y espuma de naranja. Por su parte, Ramón Freixa elaboró su propia versión de la banderilla «Sol de Reus», que incluye mejillón en escabeche, pulpo, oliva, bacalao, secallona, boquerón en vinagre, tomate semiseco y salsa de calçot.

Imagen del encuentro celebrado este domingo en el Museo del Vermut, que contó con la presencia de Ferran Adrià.Gerard Marti Roig

Una jornada gastronómica única que contó con la presencia de los hermanos Ferran y Albert Adrià, quienes posteriormente pasearon por las calles céntricas de la ciudad para saludar y hacerse fotos con los viandantes. También asistieron autoridades municipales y la directora de la Agencia Catalana de Turismo, además de la directora de Guía Repsol, María Ritter. De este modo, Reus celebró una jornada gastronómica a su manera tradicional, con un vermut, para dar la bienvenida a la Gala de los Soles 2026, que se celebrará esta noche en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona. En el marco de este evento se ha llevado a cabo la campaña «Ets un Sol», en la que compradores de diversos establecimientos de la capital del Baix Camp han podido optar a entradas para asistir a la gala depositando papeletas en una urna ubicada en el Gaudí Centre de Reus. En total se repartieron cinco entradas dobles que se sortearon el pasado sábado 14 de febrero.