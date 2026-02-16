Els Comuns de Reus exigen un plan de inversiones estable para asegurar el futuro del Teatro Fortuny

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Els Comuns de Reus han instado al gobierno municipal a impulsar un plan de inversión estructural y sostenido que garantice la seguridad y la continuidad del Teatro Fortuny, a raíz de su cierre temporal por motivos de seguridad. La formación considera que la situación afecta de lleno a uno de los principales referentes culturales de la ciudad y pone de manifiesto la necesidad de una planificación más rigurosa en el mantenimiento de los equipamientos.

Según els Comuns, el cierre ya está generando incertidumbres en la programación cultural, con aplazamientos, reubicaciones y cambios de espacios que impactan tanto en compañías y promotores como en el público habitual. Alertan de que, más allá de la afectación institucional, la situación tiene consecuencias económicas y culturales y proyecta una imagen de inestabilidad en un equipamiento de referencia al Campo de Tarragona.

Delante de este escenario, reclaman a la alcaldesa Sandra Guaita y al concejal de Cultura, Daniel Recasens, que activen todas las vías jurídicas y presupuestarias necesarias para garantizar una reapertura con celeridad y con todas las garantías. La demanda se dirige también a Noemí Llauradó, como miembro del gobierno municipal, presidenta de la Diputación de Tarragona e integrante del Consorcio del Teatro Fortuny, a quien atribuyen corresponsabilidad en la financiación y la planificación de las inversiones. En este sentido, cuestionan que se proyecten nuevos equipamientos culturales mientras no se garantiza el mantenimiento adecuado de los existentes.

La formación defiende superar la dinámica de actuaciones reactivas y apostar por una estrategia estructural basada en el mantenimiento preventivo, con auditorías técnicas periódicas, un calendario plurianual de intervenciones y una dotación presupuestaria estable. Además, advierten que el debate no se tiene que limitar al Fortuny, sino que también tiene que incluir espacios como Cal Massó o el Castell del Cambrer. «No podemos esperar que los problemas sean críticos para actuar. El patrimonio cultural necesita planificación, no improvisación,» señalan.

Els Comuns concluyen que el Fortuny «no puede vivir de urgencias ni de parches» y reiteran su disposición a trabajar por una reapertura segura y por un plan global que garantice el buen estado y el futuro de los equipamientos culturales de la ciudad.