Reus presenta los actos del fin de semana de la campaña ‘Ets un sol’

El Ayuntamiento de Reus ha dado a conocer este viernes, en el Gaudí Centre, el programa de actos del fin de semana vinculado a la campaña de dinamización comercial ‘Ets un sol’, impulsada con motivo de la celebración de la Gala de los Soles Repsol 2026. La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita; la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó; la directora general de Comercio de la Generalitat, Marta Angerri, y el director del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM), Moisés Rodríguez.

Durante el acto, la alcaldesa ha remarcado que la iniciativa pone de relieve el papel del comercio y la restauración como sectores estratégicos para la ciudad, tanto desde el punto de vista económico como social, y como elementos clave de la identidad reusense.

La campaña cuenta con la implicación de las entidades comerciales Unión de Tenderos de Reus y El Vuelco de Reus. A lo largo del mes de febrero, los establecimientos adheridos han distribuido boletos entre los clientes para participar en el sorteo de productos de merchandising de Repsol, cinco entradas dobles para asistir a la Gala Sol Repsol del 16 de febrero y cinco cenas dobles en restaurantes de la ciudad. Los boletos se han recogido en una urna instalada en el Gaudí Centre y el sorteo se celebrará el sábado 14 de febrero a las 13 h.

El momento central de la programación llegará el domingo 15 de febrero. A las 12.30 h, en el Museo del Vermú, el cocinero Ramón Freixa, distinguido con 3 Soles Repsol, elaborará una tapa exclusiva en un acto dirigido a la prensa, que posteriormente el público podrá degustar por 5 euros. Paralelamente, de 12 a 14 h, la plaza del Mercadal acogerá una degustación gastronómica con Vermut de Reus y con la presencia del cocinero Ferran Adrià, también reconocido con 3 Soles Repsol. La jornada incluirá música, photocalls y otras propuestas dinamizadas por la Guía Repsol.

La celebración culminará por la noche con una fiesta de bienvenida a los nuevos galardonados de los Soles Guia Repsol, previa a la ceremonia de entrega que tendrá lugar al día siguiente en Tarragona.

Según la concejala Noemí Llauradó, la campaña representa una oportunidad para proyectar la ciudad y reforzar el vínculo entre la identidad gastronómica de Reus y un acontecimiento de referencia como la Gala de los Soles Repsol.