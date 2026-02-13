El Gaudí Centre de Reus alcanza la cifra histórica de un millón de visitantes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este viernes el Gaudí Centre Reus ha vivido una jornada histórica al superar la barrera del millón de visitantes. El hito se ha alcanzado con la entrada en el centro de tres jóvenes procedentes de Dinamarca, un hecho que simboliza la gran capacidad de atracción internacional del espacio de interpretación desde que abrió las puertas el 25 de junio de 2007.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha destacado que esta cifra es el resultado de años de trabajo para explicar la figura de Antoni Gaudí con rigor y sensibilidad, apostando por la cultura como motor de transformación. En la misma línea, la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, ha subrayado que el centro ayuda a desestacionalizar el turismo, atrayendo visitantes durante todo el año y promoviendo a un modelo sostenible.

Tres jóvenes procedentes de Dinamarca, las visitantes un millón.Ayuntamiento Reus

Un perfil de visitante mayoritariamente internacional

La evolución del centro ha sido marcada por un aumento constante del público extranjero, que ya representa el 57% del total de las visitas. Aunque históricamente el mercado ruso había sido muy potente (37%), desde el 2015 el visitante francés se ha estabilizado como el mayoritario (35% del segmento internacional). Con respecto al turismo interno, Cataluña aporta un 23% de los visitantes, donde destacan los procedentes de Barcelona y los propios reusenses.

El éxito del modelo también se refleja en la tipología de público: un 63% de visitas individuales; un 28% de grupos organizados; y un 9% de grupos escolares, donde destaca la elevada presencia de escuelas francesas, que suponen el 35% de este segmento.

Más allá del turismo, el Gaudí Centre se ha integrado en la vida de la ciudad con programas como Genialitats y actividades gratuitas por la Fiesta Mayor o la Noche de los Museos. Además, se ha posicionado como un referente en accesibilidad, implementando medidas físicas, sensoriales y de lectura fácil para garantizar que la cultura sea un derecho universal.

Renovación de la sala inmersiva

El equipamiento no se detiene y actualmente se encuentra en un proceso de renovación para actualizar sus contenidos y mejorar la experiencia del visitante. La mejora más esperada es la de la sala inmersiva de la tercera planta, que se inaugurará el próximo mes de junio con el objetivo de ofrecer una experiencia más impactante y moderna sobre el universo del arquitecto.