Queman completamente dos coches y una moto en un aparcamiento en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Doce dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado este noche del miércoles en un incendio en un aparcamiento en Reus. Los hechos pasaron a las 22.31 horas en la calle de Carrasco i Formiguera con la calle de Vila-seca.

Una vez allí comprobaron que salía humo por tres salidas que daban a la calle. Por este motivo pidieron a los vecinos que se confinaran en sus casas mientras los bomberos trabajaban.

Los bomberos accedieron al parking divididos en dos sectores dentro que localizaron el fuego. Este quemó completamente dos turismos y una motocicleta. Ninguna persona resultó herida.

El cuerpo de emergencias va extinguido el fuego rápidamente y evitó que se propagara en el resto de vehículos estacionados. El humo afectó a las escaleras de varios edificios, por lo que los bomberos tuvieron que hacer tareas de ventilación. A las 01.38 horas se dio el servicio por finalizado.