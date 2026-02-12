El Hospital Sant Joan de Reus impulsa dos donaciones de órganos vinculadas a procesos de eutanasia

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Sant Joan de Reus ha coordinado en el último año dos donaciones de órganos en el marco de la prestación de la ayuda para morir (PRAM). En ambos casos, se trataba de personas que, después de solicitar la eutanasia, habían manifestado también la voluntad de hacer donación de sus órganos. Los procedimientos se completaron con éxito y permitieron trasplantar los órganos a cuatro receptores.

El proceso se inició con la detección de los posibles donantes por parte de profesionales de los equipos PADES y también de la atención primaria, y tanto la prestación de la ayuda para morir como la extracción de los órganos se llevaron a cabo al hospital, con la participación coordinada de los servicios de Medicina Intensiva, Bloque Quirúrgico, Anestesia, Laboratorio Clínico, Radiodiagnóstico y Atención Intermedia, así como de equipos extractores procedentes de varios hospitales de Cataluña.

En los dos casos, el procedimiento se desarrolló con éxito y los órganos se pudieron trasplantar a cuatro pacientes receptores. Asimismo, también participaron los miembros de la Comisión de Acompañamiento de la Ley de regulación de la eutanasia, creada a Salud Sant Joan Reus-Baix Camp para dar apoyo y acompañamiento a los pacientes, la familia y los profesionales antes, durante y después de este proceso tan trascendente.

Para la Dra. Imma Vallverdú, directora del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital y coordinadora de trasplante del centro, «la coordinación del proceso de donación durante el PRAM es diferente del resto de procesos de donación, ya que en este caso tenemos la oportunidad de conocer al paciente y su familia. Eso hace que se establezca una relación de respeto, confianza y entendida entre todas las partes, que nos ayuda a transformar un momento de despido en una oportunidad de vida para otras personas». Estas dos donaciones han sido las primeras que se han llevado a cabo en el contexto de prestación de ayuda para morir a la demarcación de Tarragona.

El año 2021 entró en vigor en Cataluña la ley que regula el acceso a la prestación de ayuda para morir y, en este marco, la donación de órganos es una opción posible que se está consolidando como una vía ética, segura y respetuosa para aumentar la disponibilidad de órganos destinados a trasplante.