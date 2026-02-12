Espectacular incendio en Reus: queman camiones y coches en la zona de Mas de Riera

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han movilizado diez dotaciones terrestres por un incendio en la zona de Mas de Riera de Reus. El aviso lo han recibido a las 11.07 horas y se han desplazado hasta la zona de la campa.

El fuego afecta camiones y varios vehículos en una zona de aparcamiento. Desde varios puntos se puede ver una gran columna de humo provocada por el incendio. El viento que sopla en la zona por el temporal Nils está dificultando las tareas de extinción.

De momento, el fuego ya ha quemado cuatro tráileres y ocho coches completamente, otro tráiler está afectado al 20% y también ha quemado chatarra y maquinaria. Los bomberos continúan trabajando en el fuego, que ya está controlado, y remojando las zonas calientes.