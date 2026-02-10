Reus ya lo tiene todo a punto para la celebración del Carnaval: horarios, recorridos y los actos destacados

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Reus ya se prepara para vivir intensamente el Carnaval, que este año se celebrará del 12 al 18 de febrero y que tendrá su punto álgido durante el fin de semana. Con calles llenas de comparsas, disfraces y música, la ciudad se convertirá de nuevo en el escenario de una de las fiestas más esperadas del calendario, con los desfiles como grandes protagonistas y una agenda cargada también de actividades nocturnas.

El programa arrancará con fuerza el viernes de Carnaval, una jornada pensada para calentar motores y empezar a impregnar la ciudad de ambiente carnavalesco. A las 18 horas la plaza del Mercadal acogerá el Ball del Moc, mientras que el casco antiguo será el escenario del pasacalle del Cantaval a las 19 horas, una propuesta marcada por la sátira y el humor popular. La noche estará dedicada al público joven, con una fiesta de disfraces en La Palma que completará el primer gran día del fin de semana largo, con horario de 19 a 22 horas.

El sábado 14 de febrero llegará uno de los momentos más esperados del Carnaval de Reus con la celebración de la gran Rúa de Lucimiento, que tendrá lugar de 18 a 21 horas. Todas las collas participantes desfilarán por los principales paseos del centro de la ciudad, concretamente recorrerá la plaza de la Pastoreta, los paseos Prim y Sunyer, la plaza de las Ocas i volverá a la plaza de la Pastoreta, con la participación de todas las collas carnavaleras y presidida por el Rey Carnestoltes. Por la noche, la fiesta continuará en la plaza de la Libertad, dónde a las 23 h empezará la sesión con DJ Ganxet, seguimiento, a las 00.30 h, del gran Baile de Disfraces con La Oreja de Tik-tok, antes del cierre musical nuevamente a cargo de DJ Ganxet.

El domingo 15 de febrero concentrará actividades durante todo el día. Por la mañana, a las 11.45 h, saldrá desde el paseo Prim la Rúa Matinal, que recorrerá varias calles del centro hasta llegar a la plaza de la Libertad. A las 13 h, el mismo espacio acogerá el Baile Vermú con DJ OGT, con vermú ofrecido por la colla Els Trepa Bimbirimboies. Después de la comida de collas, programada a las 15 h, la tarde volverá a tener uno de los momentos más esperados con la Batalla del Confeti, que se celebrará de 18 a 20 h en el paseo Mata. La jornada se cerrará con el Baile de Noche, a las 20.30 h en la plaza de la Libertad, con la actuación de Las Reinas del Mambo.

Aunque el fin de semana concentra los actos más multitudinarios, el Carnaval de Reus se alargará hasta el Miércoles de Ceniza, con propuestas como la Expo-Profit, la Feria Catalana de la Consumición, que tendrá lugar el lunes en la plaza Prim a partir de las 9 horas, así como los actos tradicionales de despido del Rey Carnestoltes y las celebraciones propias de la Cuaresma. Una semana entera en que Reus volverá a demostrar que el Carnaval es una de sus grandes señas de identidad.