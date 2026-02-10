Empieza el soterramiento de la línea de alta tensión del Pinar con la previsión de acabar en 2027

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Han empezado las obras para soterrar la línea eléctrica de alta tensión que atraviesa la urbanización del Pinar, entre Castellvell del Camp y Reus, con el fin de eliminar las torres. La previsión es acabar los trabajos, como tarde, el 31 de diciembre de 2027, según ha dicho la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. Se desmantelarán un total de ocho torres: seis pertenecen al término municipal de Reus y las dos restantes en Castellvell del Camp.

Guaita ha señalado que se trata de una acción «reivindicada por la ciudadanía» desde hacía más de 50 años. Primero se están abriendo zanjas en el suelo para soterrar la línea y, posteriormente, se derribarán las torres. Los dos ayuntamientos urbanizarán la avenida en un proyecto que tenga continuidad entre los dos municipios.

Las obras cuentan con un presupuesto de 3,5 millones de euros, 2,4 de los cuales están subvencionados por una ayuda del ICAEN (Instituto Catalán de la Energía). El resto, un 80% se hará cargo el Ayuntamiento de Reus y el 20% el de Castellvell del Camp.

Los trabajos se iniciaron hace diez días aproximadamente y consistirán a abrir una zanja donde se colocarán unos tubos por donde irán los cables de la línea de alta tensión. Posteriormente, se desmantelarán las ocho torres eléctricas que hay en la avenida de las torres de la urbanización del Pinar. Con todo, prevén que las obras finalicen como tarde el 31 de diciembre de 2027.

La alcaldesa de Reus ha destacado que se trata de una «deuda histórica», puesto que era una «reclamación» desde hacía más de 50 años de los vecinos de la zona. Además, se trata de un tramo que es «muy transitado» por gente que camina o corre. El alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, ha celebrado que se haya desencallado esta cuestión después de «muchas reuniones» y ha agradecido los vecinos que «no han parado de luchar». «Los políticos hemos estado al lado en todo momento de los vecinos y se ha demostrado que si hacemos una cosa conjunta entre políticos y la ciudadanía, al final las cosas salen, se hacen», ha subrayado.

Una vez derrocadas las torres, los dos ayuntamientos trabajarán para reurbanizar la zona en un proyecto que dé continuidad, «alineando» los tramos de los dos municipios. Vigía ha avanzado que «trabajarán con los vecinos» la propuesta para que la gente «disfrute un espacio entre urbano y rural».