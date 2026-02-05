Un galerista de Reus: «PPor un mismo artista una galería francesa aplica un 5% y nosotros un 21%: eso es insostenible»

Lalós Blasi y Antoni Pinyol en la galería que tienen en la calle del Vidre de Reus.GERARD MARTÍ

Publicado por Cristina Serret

¿Por qué estáis en huelga?

«Es una medida de ámbito estatal para protestar contra un IVA absolutamente desproporcionado. Estamos pagando un 21% sobre un producto cultural que ya es difícil de vender y de colocar en el mercado. Es una carga excesiva. Si lo comparamos con otros países, la diferencia es enorme: en Francia el IVA es del 5%, en Italia del 10%, y todos se mueven como máximo a la mitad de lo que pagamos aquí. Incluso en los Estados Unidos, donde cada estado tiene un impuesto diferente, ninguno supera el 10%».

¿Cómo os perjudica este IVA tan elevado?

«Hace todavía más inaccesible el arte contemporáneo. Ya es un sector costoso, y añadir este 21% hace que mucha gente, sobre todo los jóvenes, no se puedan acercar. La juventud tiene pocos recursos y, si alguien quiere empezar una colección o iniciarse en el arte, este sobrecoste lo hace prácticamente inviable. Además, hay un agravio comparativo claro: vas a una feria y tienes en frente una galería francesa con el mismo artista, vendiendo la obra con un 5% de IVA, mientras tú tienes que aplicar un 21%. Eso hace inviable todo el sector del arte y la cultura».

Dentro del gobierno hay discrepancias sobre esta cuestión.

«El Ministerio de Cultura se ha mostrado favorable a una bajada del IVA, pero quien tiene la llave del dinero es Hacienda, y aquí está donde está el bloqueo. Cultura quiere trabajar por la cultura, pero Economía mira por los ingresos. Les cuesta mucho soltar esta fuente de recaudación».

¿Cuál es la función real de los galeristas hoy en día?

«En teoría, nuestra función principal es comercializar arte: comprar, promocionar artistas y vender a coleccionistas. Pero en la práctica estamos supliendo muchas veces el trabajo que tendría que hacer la administración pública. Mantenemos las puertas abiertas, a menudo sin vender nada, asumiendo alquileres, mantenimiento, gastos fijos... Todo eso para ofrecer un espacio cultural abierto a la calle».

En vuestro caso también hacéis una tarea de promoción del talento del territorio.

«Totalmente. Como galería de Reus y de fuera del área metropolitana hemos apostado siempre por el talento local. Durante más de veinte años organizamos el Premio Telax, de donde han salido muchos artistas del territorio: Jordi Abelló fue el primero. Trabajamos mucho más con gente de aquí que con artistas de fuera».

¿Es sostenible, a medio o largo plazo, ser un galerista pequeño?

«No, es totalmente insostenible. En nuestro caso, podemos resistir porque tenemos otros recursos profesionales que sostienen la economía familiar. Sin embargo, si no, eso acaba siendo un hobby muy caro, y llega un momento que lo tienes que dejar».

¿Qué diríais a quien piensa que comprar arte es elitista o sólo para clases altas?

«No estoy nada de acuerdo. Hay quien dice que es el alimento del alma, y es cierto. El arte no es un lujo: es libertad, es alimentar el espíritu. En nuestra galería, por ejemplo, no todo vale tres cifras. Tenemos artistas consagrados con un valor de mercado consolidado, pero también jóvenes creadores desconocidos, a los que ayudamos como podemos: haciéndoles exposiciones e intentando vender su obra».

¿Creéis que la administración entiende la situación?

«Se tiene que entender que este impuesto no tiene sentido. Hace falta buscar otros recursos, pero no penalizarnos a nosotros. Sólo se penaliza el arte: los libros tienen un IVA del 4%, el teatro del 10%..., pero el arte continúa al 21%».