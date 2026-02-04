Tarragona y Reus suspenden la ZBE 'sine die' mientras se soluciona el caos de Rodalies

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona y Reus han prorrogado 'sine die' la desactivación de la Zona de Bajas Emisiones hasta que el servicio de Rodalies se restablezca con normalidad. Los Ayuntamientos vuelven a atender así nuevamente la solicitud del Gobierno de la Generalitat para facilitar la movilidad de la ciudadanía ante las anomalías del servicio ferroviario.

La prórroga se suma a los días ya anunciados desde el pasado 21 de enero. Todos los días tendrán la misma consideración que un día festivo en el contexto normativo de la ZBE. En consecuencia, estos días no computarán a los efectos del número máximo de accesos anuales previstos (24) a la zona de bajas emisiones sin necesidades de autorización para todos los vehículos de residentes a fuera de Reus y Tarragona o que no pagan el impuesto de vehículos en la ciudad afectados por limitaciones previstas a la ordenanza que regula la ZBE.

El Gobierno de la Generalitat ha instado en los municipios con ZBE a que apliquen con carácter las excepciones y autorizaciones previstas a sus ordenanzas municipales de ZBE, así como los mecanismos de flexibilidad contemplados en la normativa vigente, para permitir la entrada y salida de todos los vehículos que lo tienen limitado.