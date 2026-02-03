Reus impulsa 'L’alcaldessa als barris' para recoger inquietudes y propuestas del vecindario

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus pone en marcha 'L’alcaldessa als barris', un nuevo programa que refuerza la apuesta del gobierno municipal por la proximidad y la escucha directa de la ciudadanía. La iniciativa, encabezada por la alcaldesa Sandra Guaita, supone un paso adelante en la estrategia de escucha activa definida como prioritaria en el Plan de Acción Municipal 2023-2027, con el objetivo de compartir personalmente con los vecinos y vecinas sus inquietudes, propuestas y posibles soluciones para mejorar el día a día de la ciudad.

El programa nace con la voluntad de salir de los despachos y situar la alcaldía literalmente en la calle. A diferencia de otras iniciativas ya consolidadas, orientadas principalmente al contacto con representantes vecinales, 'L’alcaldessa als barris' se dirige directamente a la ciudadanía de pie, con una agenda intensiva de tres días a cada zona. Durante este periodo, la alcaldesa atenderá personalmente a los vecinos en una carpa instalada en el mismo barrio, tanto en horario de mañana como de tarde, para escuchar propuestas y detectar necesidades de manera directa.

Además de la atención abierta a la ciudadanía, el programa incluye recorridos por los barrios, visitas a los comercios y encuentros con usuarios de equipamientos municipales como centros educativos, cívicos, deportivos o de salud. El objetivo es obtener una visión más completa de la realidad de cada zona y recoger opiniones que a menudo no llegan a través de los canales habituales. También se prevén reuniones con las asociaciones de vecinos, reforzando así la coordinación con el tejido asociativo.

'L’alcaldessa als barris' se estrenará los días 10, 11 y 12 de febrero en los barrios Fortuny y Juroca. En esta primera fase, la agenda incluye visitas a escuelas, jardines de infancia, centros de formación, equipamientos cívicos y deportivos, así como varios puntos de encuentro en la calle donde se instalará la carpa de atención ciudadana. El calendario de las próximas visitas se comunicará previamente a los vecinos mediante folletos informativos y a través de las redes sociales municipales.

Con esta iniciativa, Reus quiere complementar los canales estables de participación ya existentes y reforzar un modelo de ciudad basado en el diálogo, la transparencia y la construcción colectiva desde los barrios, poniendo a la escucha activa en el centro de la acción de gobierno.