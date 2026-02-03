Reus consolida las políticas juveniles con casi el 86% del Plan Local de Juventud ejecutado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha hecho balance de los primeros cuatro años de aplicación del Plan Local de Juventud 2022–2027, que ya ha alcanzado un 85,9% de ejecución cuando todavía quedan dos años para completarlo. El documento estratégico, que orienta las políticas municipales dirigidas a las personas jóvenes, suma actualmente 67 medidas en marcha y refleja un incremento significativo de servicios, programas y recursos adaptados a las necesidades del colectivo juvenil.

Aprobado en marzo de 2022, el Plan nació con 71 medidas iniciales, pero el trabajo de proximidad y la evolución de la realidad juvenil han permitido actualizarlo hasta llegar a 78 actuaciones, incorporando nuevas y adaptando otros para hacerlas más eficientes.

Durante este periodo, el Servicio de Juventud ha desplegado actuaciones en ámbitos clave como el empleo, la educación, la salud, la información, la cultura, la participación y los derechos sociales. Entre las iniciativas más destacadas está la puesta en marcha de Nexes, el servicio de salud sexual y emocional para jóvenes, pionero en el territorio; el impulso del Casal Móvil y del Punto Joven en la Biblioteca Pere Anguera; y programas como la Feria del Talento Joven, el Joven Reus Fest o el Consejo de Jóvenes de los Institutos. En el ámbito laboral, el Programa de Apoyo al Empleo Juvenil ha atendido a 148 jóvenes durante el último año, con 94 inserciones laborales o formativas.

La oferta de actividades también ha crecido notablemente. El Planet Estiu 2025 ha ofrecido más de 100 actividades gratuitas y 2.200 plazas, con un incremento del 28% con respecto al año anterior y con una parte importante de propuestas surgidas directamente de los mismos jóvenes.

El Plan ha consolidado a un modelo de participación juvenil con espacios estables como el EPI Joven en los institutos, el Consejo Municipal de Jóvenes y el nuevo Consejo de Jóvenes de los Institutos. Además, las encuestas realizadas en diferentes actividades y espacios municipales han recogido más de 2.000 aportaciones que han servido para orientar la programación.

Con respecto a los espacios, Reus ha avanzado en la descentralización territorial con el Punto Joven de la Biblioteca Pere Anguera, el mantenimiento de los Espacios Jóvenes Llevant y Migjorn y el impulso del futuro equipamiento central deJoventut al Carrilet, clave para reforzar al modelo de proximidad.

Este despliegue ha ido acompañado de un incremento sostenido de recursos. El Servicio de Juventud ha pasado de 8 profesionales en el 2022 en 13 en el 2025, mientras que el presupuesto ha crecido más de un 100% entre el 2023 y el 2026, superando ampliamente las recomendaciones del mismo Plan.

De cara a los dos años finales, los principales retos pasan por alcanzar el 100% de ejecución, consolidar los nuevos servicios y espacios, reforzar el acompañamiento emocional e iniciar la revisión del Plan para elaborar uno nuevo en el 2027. Tal como ha destacado el concejal de Joventut, Daniel Marcos, «la juventud no es un problema, sino un colectivo con retos y potencial, y nuestra responsabilidad es ponerlo en el centro de las políticas públicas con derechos, proximidad y oportunidades».