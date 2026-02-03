Reus celebrará la II Carrera Fem Salut Sant Joan el próximo 12 de abril

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Carrera Fem Salut Sant Joan volverá a llenar las calles de Reus el domingo 12 de abril con su segunda edición. A partir de este martes, 3 de febrero, ya se pueden formalizar las inscripciones a través de la web femsalutsantjoan.cat, con el reto de superar a los 3.000 participantes, casi un millar más que en la edición anterior. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, quiere seguir promoviendo la actividad física y los hábitos saludables en un ambiente inclusivo y solidario.

Los fondos se destinarán a la prescripción de ejercicio físico en niños con patología crónica

Los fondos que se recauden irán destinados al desarrollo del proyecto asistencial Prescripción y monitorización de ejercicio físico terapéutico en pacientes pediátricos con patología crónica, que ha estado el seleccionado en la convocatoria competitiva Fem Salut, en la cual han optado diez proyectos presentados por profesionales de Salud Sant Joan Reus-Baix Camp. Está ampliamente demostrado que la actividad física constituye un pilar fundamental en la promoción de la salud infantil y en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como las cardiopatías congénitas, las enfermedades metabólicas o respiratorias.

El movimiento activo no sólo mejora la capacidad funcional, sino que contribuye a una mejor calidad de vida. De hecho, en la edición del año pasado se recaudaron 6.000 €, que permitieron impulsar el Programa de rehabilitación cardiaca del Hospital Universitario Sant Joan de Reus.

La II Carrera Fem Salut Sant Joan cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Reus a través de Reus Esport i Lleure, el Consejo Deportivo del Baix Camp, la Diputación de Tarragona, la Asociación Amigos del Hospital y la Universidad Rovira i Virgili, así como con el patrocinio de varias entidades y empresas del territorio. También serán una parte fundamental los voluntarios y voluntarias, estudiantes de medicina, fisioterapia, nutrición y dietética y enfermería de la Universitari Rovira y Virgili.