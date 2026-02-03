Una oveja desorientada se pasea por las calles de Reus

Imagen de la oveja en el aparcamiento del Consum de Reus.TikTok

La ciudad de Reus ha sido escenario este fin de semana de una imagen insólita. Y se que una oveja se ha paseado desorientada por las calles de la zona sur de la capital del Baix Camp.

Varias personas que se encontraron con esta instantánea no dudaron al colgar vídeos a las redes sociales. La ovina apareció en el aparcamiento del supermercado Consum situado en el número 40 de la calle Antoni Martí Bages.

Y se que ya no se tan extraño ver animales, no domésticos, paseándose por zonas urbanas, es el caso de los jabalíes. Lo insólito esver un animal de granja por la ciudad.