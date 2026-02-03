La Cursa de Carnestoltes da el pistoletazo de salida al 10.º aniversario de La Crispeta en Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La entidad cultural La Crispeta arranca la celebración de su décimo aniversario con la segunda edición de la Cursa de Carnestoltes de Reus, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero a las 11 de la mañana. La carrera, con salida y llegada a la calle del Fossar Vell, propone un recorrido urbano de cinco kilómetros por el centro de la ciudad y combina deporte, ambiente festivo y disfraces.

Después del éxito de la primera edición, que reunió a más de 300 participantes, la organización apuesta por consolidar la prueba como una cita popular y abierta a todo el mundo. De hecho, a pocos días de la carrera, ya se ha superado el número de inscripciones del año anterior. «Queremos que sea una carrera accesible, tanto para corredores habituales como para a quien quiera pasar una mañana diferente y divertido», explica Pol Clivillé, miembro de La Crispeta.

Los participantes completarán dos vueltas a un circuito de 2,5 kilómetros que atraviesa algunas de las principales calles y plazas del centro histórico de Reus. La carrera premiará tanto la vertiente deportiva como el carácter carnavalesco, con galardones para la clasificación general masculina y femenina, por categorías de edad, para los mejores corredores de la comunidad URV, para el tramo más rápido del recorrido y para los mejores disfraces, tanto individuales como de grupo. También se reconocerá la entidad con más participantes inscritos y se hará un sorteo de productos entre todos los corredores.

La Cursa de Carnestoltes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Reus, el Club Natación Reus Ploms y varias entidades y empresas del territorio. Este acto será el primero de un año especial para La Crispeta, que a lo largo del 2026 celebrará sus diez años de historia con nuevas actividades y propuestas festivas que se anunciarán próximamente.