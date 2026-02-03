DEPORTE
La Cursa de Carnestoltes da el pistoletazo de salida al 10.º aniversario de La Crispeta en Reus
La prueba festiva de 5 km se celebrará el domingo 8 de febrero y ya supera las inscripciones del año pasado
La entidad cultural La Crispeta arranca la celebración de su décimo aniversario con la segunda edición de la Cursa de Carnestoltes de Reus, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero a las 11 de la mañana. La carrera, con salida y llegada a la calle del Fossar Vell, propone un recorrido urbano de cinco kilómetros por el centro de la ciudad y combina deporte, ambiente festivo y disfraces.
Después del éxito de la primera edición, que reunió a más de 300 participantes, la organización apuesta por consolidar la prueba como una cita popular y abierta a todo el mundo. De hecho, a pocos días de la carrera, ya se ha superado el número de inscripciones del año anterior. «Queremos que sea una carrera accesible, tanto para corredores habituales como para a quien quiera pasar una mañana diferente y divertido», explica Pol Clivillé, miembro de La Crispeta.
Los participantes completarán dos vueltas a un circuito de 2,5 kilómetros que atraviesa algunas de las principales calles y plazas del centro histórico de Reus. La carrera premiará tanto la vertiente deportiva como el carácter carnavalesco, con galardones para la clasificación general masculina y femenina, por categorías de edad, para los mejores corredores de la comunidad URV, para el tramo más rápido del recorrido y para los mejores disfraces, tanto individuales como de grupo. También se reconocerá la entidad con más participantes inscritos y se hará un sorteo de productos entre todos los corredores.
La Cursa de Carnestoltes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Reus, el Club Natación Reus Ploms y varias entidades y empresas del territorio. Este acto será el primero de un año especial para La Crispeta, que a lo largo del 2026 celebrará sus diez años de historia con nuevas actividades y propuestas festivas que se anunciarán próximamente.