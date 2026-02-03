Cierra el servicio de bar del local social ubicado a la Urbanización Sant Joan de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

l El servicio de bar del local social de la Urbanización Sant Joan cerró recientemente. La decisión de cierre, según explican desde la Asociación de Vecinos de Sant Joan que hace uso del local, ha sido personal por parte de la persona que hasta ahora lo gestionaba.

Ahora bien, desde la entidad vecinal recuerdan que el local continúa abierto y ofreciendo las actividades habituales: «Eso no es un bar, tiene que quedar bien claro en que es un local social dirigido principalmente para los vecinos y que lo ofrecemos como rama de los centros cívicos del Ayuntamiento». «Esta era una manera de dar la opción de tomar un refresco o un café. Ahora buscaremos candidatos para reabrir este espacio», añaden. MLB