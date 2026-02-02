Reus pone en marcha un proyecto para acercar los centros cívicos a los barrios

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha iniciado este mes de febrero un proyecto para acercar la red de centros cívicos a la ciudadanía. Venim, els centres cívics s'apropen al teu barri es una iniciativa que tiene como objetivo acercar las actividades que llevan a cabo los centros cívicos, especialmente entre las personas que viven en los barrios más alejados o que tienen dificultades de desplazamiento, y de reforzar la cohesión social y la vida comunitaria.

Esta iniciativa se ha coordinado con las asociaciones vecinales de los barrios participantes, a través de los cuales se han recogido necesidades y propuestas. Durante el año 2026, el proyecto se desplegará en formato de prueba piloto en los barrios de Blancafort, Carrilet, Immaculada, la Pastoreta, Mas Carpa, Mas Iglesias, Mas Magrané, Monestir, Montserrat, Pelai, Sant Josep Obrer, Sol i Vista, Roserar, Urbanización Sant Joan, Santuari y Xalets Quintana. Las actividades se desarrollarán de manera itinerante en los locales de entidades vecinales, espacios públicos y equipamientos municipales de los barrios.

En esta fase piloto el proyecto Venim iniciará su programación el 18 de febrero de 2026, con actividades quincenales en días laborables y con una pausa durante el periodo de Semana Santa.

Las primeras actividades programadas son: el 18 de febrero un taller de cocina de temporada en el Mas Magrané; el 4 de marzo una caminata circular con actividad física y saludable en la Pastoreta y el Carrilet; y el 1 de abril una actividad creativa y manual en el barrio Santuari.

La programación incluirá talleres de ocio, actividades de salud y movimientos, propuestas culturales, actividades creativas y acciones de capacitación digital, todas ellas adaptadas a las necesidades y características de cada barrio y pensadas para promover el ocio, el bienestar y la participación comunitaria.

La Red de Centros Cívicos de Reus también pone en marcha este mes de febrero nueva programación. La agenda de primavera incluye un total de 130 cursos y talleres en los ámbitos de la expresión, el cuidado, la comunicación y la cocina, así como 66 actividades puntuales y gratuitas para movernos, conocer, compartir y disfrutar en familia y a la cocina.

Además, se suman 80 actividades dirigidas específicamente al colectivo +60. Como novedad destacada, esta edición incorpora formación en inteligencia artificial, talleres de nuevos instrumentos musicales y propuestas centradas en el cuidado del cuerpo, entre muchas otras actividades.