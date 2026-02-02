La atención presencial sigue liderando los trámites de Aigües de Reus, con el online al alza

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de Aigües de Reus gestionó durante el 2025 un total de 28.580 trámites, de los cuales el 68% se hicieron de manera presencial y el 32% a través de canales digitales, como la oficina virtual o el correo electrónico. Las datos confirman que la atención en la oficina sigue siendo la opción mayoritaria entre la ciudadanía, a pesar del crecimiento progresivo de las gestiones online, que ya representan casi una tercera parte del total.

La estadística es clara, en este sentido. Aunque la atención presencial sea la preferida por la mayoría de la ciudadanía, lleva casi estabilizada unos cuantos años, mientras que el online se ha incrementado un porcentaje de 7 puntos sólo el último año.

De hecho, a lo largo de los doce meses de 2025 también se incrementó el número de gestiones total, teniendo en cuenta que en el 2024 sumaron 27.689 (-4%). Un crecimiento que puede explicarse por varios factores. Por una parte, la formalización de cambios de domiciliación bancaria y, de otra, la posibilidad, existente desde 2022, de realizar los pagos de recibos mediante un cajero de auto-pago instalado en las oficinas de Aigües de Reus, en la plaza de las Aigües. De hecho, el 32% de las gestiones corresponden a trámites relacionados con el pago de recibos (un total de 9.254).

«La estadística del SAC evidencia que la atención presencial tiene que seguir conviviendo con la atención telemática, y que en ningún caso las tenemos que olvidar, ni la una ni la otra, porque ni todas las personas son idénticas ni todos los trámites son iguales», razona al concejal responsable del servicio, Daniel Rubio. En otras palabras, «desde Aigües de Reus nunca hemos olvidado la atención personal a los reusenses y reusenses, y nos adaptamos tanto a aquellos que quieren hacer gestiones online como aquellos otros que prefieren desplazarse a la oficina», añade el concejal.

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de adaptación a todos los casos y necesidades personales, Aigües de Reus insiste a recomendar que se haga uso de la cita previa, que habitualmente se puede obtener en menos de 3-4 días. Así se agiliza la atención al usuario y se reduce el tiempo de espera. La cita previa puede pedirse a través de la página web (www.aiguesdereus.cat), o en todo caso llamando en el teléfono gratuito 900 774 000. La cita previa permite prestar un mejor servicio, a la vez que se garantiza la puntualidad en la atención.

A la atención presencial u online hay que sumar todavía las cifras de las comunicaciones telefónicas, que no pierden vigencia, aunque han registrado un ligero descenso. Así, el número de llamadas atendidas en el 2025 fue de 13.700, un 2,2% inferior al 2024. La estadística anual también indica que el 99% de las llamadas recibidas quedan atendidas el mismo día, en un primer intento o mediante rellamada. Las llamadas entrantes se atienden en menos de 15 segundos.

Contratación y facturación electrónica

Con respecto a los nuevos contratos que se tramitan en las oficinas del SAC, un 54% se tramita presencialmente, mientras que un 46% se formalizan online. Unos porcentajes muy similares a los registrados los últimos años, teniendo en cuenta que en el 2022 se puso en marcha una plataforma de firma electrónica, lo cual ha simplificado considerablemente este tipo de trámites.

Pasa una cosa parecida con las facturas electrónicas, que ahora ya representan el 26,50% del total. La factura electrónica se puede activar fácilmente en la oficina virtual o bien solicitándola mediante otros canales. Este servicio envía a la dirección de los usuarios un correo electrónico para consultar la factura en pdf, a la vez que incorpora avisos personalizados referentes al suministro. Así, por ejemplo, los avisos pueden advertir al usuario de incrementos de consumo inusuales o de facturas anteriores pendientes de pago, entre muchas otras posibilidades.