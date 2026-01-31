Un incendio en contenedores en la calle Lepant afecta vehículos y locales sin causar heridos

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Hacia las 00:30 h de esta madrugada, un incendio en una batería de contenedores en la calle Lepant, en el cruce con la calle Pare Gil, ha afectado dos vehículos, dos fachadas comerciales y las viviendas situadas a la parte superior de los edificios, sin causar heridos.

Tres dotaciones de los Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y la extensa columna de humo. Los locales afectados son una peluquería y una escuela de costura. En las plantas superiores, las viviendas han sufrido desperfectos en persianas y ventanas. Además, el cableado de las fachadas ha quedado estropeado, provocando interrupciones en el suministro y dejando temporalmente los edificios sin gas.

Hacia las 03:00 h, los Bomberos dieron el incendio por totalmente extinguido. Una vez controlado el fuego, los vecinos pudieron devolver en sus domicilios después de ventilar especialmente los pisos más bajos afectados por el humo acumulado.