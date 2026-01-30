El Museo de Arte e Historia de Reus reabre con una museografía renovada y con más de 300 piezas de figuras referentes

El Museo de Arte e Historia de Reus reabre con una museografía renovada y con más de 300 piezas de figuras referentesGerard Marti Roig

El Museo de Arte e Historia de Reus ha reabierto este viernes después de un año cerrado por la reforma integral que costado de 2,2 millones de euros. El equipamiento cuenta con una nueva museografía y con más de 300 piezas, que muestran la historia y el patrimonio cultural de la ciudad.

Entre las colecciones destacan las obras de los genios como Marià Fortuny, Josep Tapiró o Antoni Gaudí. En especial, las piezas del Fondo Gaudí, dadas por Domènec Sugrañes en 1933, que se salvaron del incendio del taller del maestro en 1936. En la inauguración, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha remarcado la apuesta del Ministerio por proyectos como la Biblioteca Pública o la Necrópolis de Tarragona, que sirvan de «polo cultural» en el área metropolitana.