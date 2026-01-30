Los expertos afirman que los extractos de piel de cebolla roja y podas de viña y olivo mejoran el rendimiento cognitivo

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

Los extractos ricos en polifenoles obtenidos de la piel de cebolla roja, las hojas de chicoria y las podas de viña y olivo tienen efectos neuroprotectores y de mejora del rendimiento cognitivo, según un estudio del centro tecnológico Eurecat Reus.

Los resultados, publicados en la revista Biomedicine &Pharmacotherapy, muestran el potencial terapéutico de estos subproductos agrícolas, sobre todo de la piel de cebolla roja, para tratar enfermedades neurodegenerativas, gracias a sus efectos antiinflamatorios.

Para elaborar el estudio, los investigadores probaron los extractos en dos modelos alternativos de neurodegeneración; un in vitro de neuronas humanas y otro de larvas de pez cebra.

«El siguiente paso natural será identificar qué componentes concretos de la piel de cebolla roja y del resto de extractos son responsables de los efectos observados y cómo se comportan en modelos más complejos», explica el director del área de Biotecnología de Eurecat, Antoni Caimari.

Según Caimari, esta investigación «permitirá avanzar hacia ingredientes neuroprotectores realmente transferibles a productos nutricionales con potenciales efectos beneficiosos sobre la salud mental y cognitiva».

Eurecat ha llevado a cabo el estudio en colaboración con la empresa belga Celabor en el marco del proyecto Phenolexa, el objetivo del cual es innovar en la revalorización de subproductos agrícolas que contienen compuestos bioactivos de alto valor, especialmente polifenoles.

Según el centro tecnológico, en los últimos años, con el impulso de la economía circular, ha crecido el interés por la recuperación y valorización de compuestos sobrantes de actividades agrícolas, por sus ventajas ambientales y también por sus aplicaciones prometedoras en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico.