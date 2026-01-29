Urbanismo da luz verde a la construcción de cerca de 130 viviendas públicas en Reus

Los terrenos municipales están situados en la calle del Ball de Diables número 1 y en la calle de Vilafortuny número 36.Google Maps

Reus construirá 129 viviendas con protección oficial en dos solares municipales. La Comisión territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá ampliar el parque de vivienda pública en la capital del Baix Camp.

Las nuevas promociones se harán en los barrios de Mas Vilanova y las Clarisses. Los terrenos municipales están situados en la calle del Ball de Diables número 1, y en la calle de Vilafortuny número 36. Los dos ámbitos se han ofrecido a la Generalitat en la primera convocatoria de la reserva pública de solares para construir nuevas viviendas públicas.

Urbanismo también ha modificado la ordenación del suelo donde está el edificio de la antigua Guardia Urbana, la calle del Roser número 67 de Reus, para mantener el edificio existente y adscribirlo al sistema de equipamientos comunitarios públicos. Las antiguas cocheras se habilitarán como una plaza cubierta, que será un nuevo refugio climático en la ciudad.

Finalmente, Urbanismo ha regulado el uso de vivienda en las plantas bajas de los edificios, siempre que las dependencias que den directamente a la calle se destinen a espacios comunes complementarios de estas viviendas.