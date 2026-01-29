Reus calienta motores para el Carnaval 2026, ya con programa y cartel oficiales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto Municipal Reus Cultura y la Federación Reusense de Collas de Carnaval han dado a conocer este jueves el programa completo y el cartel oficial del Carnaval de Reus 2026, que llenará la ciudad de desenfreno, música y color del 12 al 18 de febrero. El cartel de esta edición es obra del diseñador Ángel Ligero, de La Rioja, profesional con más de 25 años de trayectoria y reconocido con varios premios en el ámbito del diseño gráfico.

Entre las novedades destacadas de este año está el retorno de la Guerra del Confeti al paseo Mata, que se celebrará el domingo 15 de febrero a partir de las 18 h, después de que el año pasado tuviera lugar en la avenida Sant Jordi. La programación también incluye varios actos previos, como la segunda carrera popular de disfraces, el Vermú Carnavalero de los 80 y el Casting 2026, que tendrán lugar el domingo 8 de febrero.

El lunes 9 de febrero, a las 20 h, el Centro Cultural El Castell acogerá la inauguración de la exposición de los carteles participantes al concurso de Carnaval, con el Carro de Morts del Carnaval expuesto. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de febrero. El programa se completará con actos tradicionales como el Ball de Carnestoltes y els Set Pecats, que se celebrará el miércoles 11 de febrero a partir de las 19 h desde el Campanaret.

El programa

Jueves Lardero, 12 de febrero

11 h, Mercado Central: degustación de butifarra de huevo, tal como manda la tradición, gentileza de las charcuterías y charcuterías del Mercado Central, hasta agotar existencias.

15.00 h , Convento de las Clarisas: ofrenda de huevos a santa Clara para disfrutar de buen tiempo y alegría durante estos días carnavalescos. A cargo de la Colla Xerinola .

, Convento de las Clarisas: ofrenda de huevos a santa Clara para disfrutar de buen tiempo y alegría durante estos días carnavalescos. A cargo de la Colla . 20.45 h , plaza del Mercadal: invocación del Espíritu Carnavalesco y renovación del juramento apócrifo del Carnaval. Organiza: Hermandad de los Siete Pecados Capitales.

, plaza del Mercadal: invocación del Espíritu Carnavalesco y renovación del juramento apócrifo del Carnaval. Organiza: Hermandad de los Capitales. Seguidamente, desde la calle de Monterols : llegada de Su Majestad con el acompañamiento del Baile de Diablos, y en la plaza del Mercadal, espectáculo y PREGÓN de Su Majestad el Rey Carnestoltes LXV, a cargo de la Colla del Fil i l'Agulla. Al acabar, degustación del espiritual vino dulce de la bota del Carnaval y de coca de chicharrones.

: llegada de Su Majestad con el acompañamiento del Baile de Diablos, y en la plaza del Mercadal, espectáculo y PREGÓN de Su Majestad el Rey Carnestoltes LXV, a cargo de la Colla del Fil i l'Agulla. Al acabar, degustación del espiritual dulce de la bota del Carnaval y de coca de chicharrones. A partir de las 23 h, en diferentes puntos de la ciudad, disfrazada de esculturas y otros monumentos reusenses: el general Pim Pam Pum , el Condesitu , lo que hace l'Índiu , el Bartrineru ...

Viernes de Carnaval, 13 de febrero

Durante todo el día, en las escuelas de la ciudad: celebración del Carnaval y visita del Rey Carnestoltes en los colegios Pare Manyanet y Maria Rosa Molas .

y . 18 h, plaza del Mercadal: Baile del Moco con el espectáculo La vuelta al mundo, de la compañía Encara Farem Salat . Durante el espectáculo se repartirá coca con chocolate.

. Durante el espectáculo se repartirá coca con chocolate. 19 h, desde la plaza de las Peeixateries Velles y por las calles del casco antiguo: pasacalle del Cantaval . Se repartirá un cancionero con versiones satíricas y humorísticas de las canciones populares que se cantaban, se cantan y se cantarán. Organiza: Comisión del Cantaval .

. Se repartirá un cancionero con versiones satíricas y humorísticas de las canciones populares que se cantaban, se cantan y se cantarán. Organiza: Comisión del . De 19 a 22 h, en La Palma , JoveReusFest Carnaval, fiesta de disfraces para jóvenes nacidos en el 2010 y 2011. Entrada gratuita con inscripción previa. Condición imprescindible: venir disfrazado. Fiesta libre de alcohol y humo. Habrá que enseñar el DNI en la entrada. Organiza: Concejalía de Juventud - Casal de Joves La Palma .

Sábado de Carnaval, 14 de febrero

De 18 a 21 h, a lo largo de la plaza de la Pastoreta, paseo Prim y de Sunyer, plaza del nen de las Ocas, paseos de Sunyer y Prim y plaza de la Pastoeta: gran Rúa de Lucimiento, con todos los grupos participantes y presidido por el Rey Carnestoltes.

23 h, plaza de la Libertad: inicio de la fiesta con DJ Ganxet.

00.30 h , en el mismo lugar : gran Baile de Disfraces a cargo de La Oreja de Tik-tok . Seguidamente, DJ Ganxet clausurará el acto.

Domingo de Carnaval, 15 de febrero

11.45 h , salida desde el Paseo Prim: Rúa Matinal, que pasará por la plaza de la Pastoreta, calle de Misericordia, arrabales de Robuster , de Sant Pere i del Pallol , plaza de Cataluña, calle del Dr. Robert y plaza de la Libertad.

, salida desde el Paseo Prim: Rúa Matinal, que pasará por la plaza de la Pastoreta, calle de Misericordia, arrabales de , de , plaza de Cataluña, calle del Dr. y plaza de la Libertad. 13 h, en la plaza de la Libertad: Baile Vermú con DJ OGT . El vermú lo pondrá el grupo Los Trepa Bimbirimboies .

. El vermú lo pondrá el grupo Los Trepa . 15 h, en el mismo lugar : comida de grupos carnavaleros. Seguidamente, café, copa y puro.

: comida de grupos carnavaleros. Seguidamente, café, copa y puro. De 18 a 20 h, paseo Mata : Guerra de Confeti.

: Guerra de Confeti. 20.30 h , en la plaza de la Libertad: Baile de Noche con Las reinas del Mambo.

Lunes de Carnaval, 16 de febrero

A partir de las 9 h, en la plaza de Prim : Expo -Profit, Feria Catalana de la Consumición. Variedad de comidas ofrecida por los grupos carnavaleros.

: -Profit, Feria Catalana de la Consumición. Variedad de comidas ofrecida por los grupos carnavaleros. De 23 a 2 h, en la Sala Polivalente de La Palma : Baile de Mascarots con The Mortimers . A la media parte, tradicional concurso de disfraces, con la presencia del Rey Carnestoltes, quien en cualquier momento puede tirarse un pedo. Imprescindible llevar máscara o antifaz. Entrada con invitación, que se podrá recoger en el IMRC (calle de Sant Joan , 27), a partir del 9 de febrero (aforo limitado).

Martes de Carnaval, 17 de febrero

A partir de las 18 h, en el Centro Cultural El Castell: velatorio del Rey Carnestoltes a cargo del grupo Fil i Agulla y la colaboración de otros grupos. Venís a dar el último adiós y a consolar las llorones que lo acompañan.

que lo acompañan. 19 h, desde el Campanaret y por las calles del casco antiguo: solemne professó , plenaria y corporativa de la Hermandad de los Siete Pecados Capitales. Acompañamiento musical a cargo del grupo Staccato. Organiza: Hermandad de los Siete Pecados Capitales.

y por las calles del casco antiguo: solemne , plenaria y corporativa de la Hermandad de los Siete Pecados Capitales. Acompañamiento musical a cargo del grupo Staccato. Organiza: Hermandad de los Capitales. 19.55 h , en la plaza del Castell: acto de despido y extremaunción del monarca difunto. Organiza: Hermandad de los Siete Pecados Capitales.

, en la plaza del Castell: acto de despido y extremaunción del monarca difunto. Organiza: Hermandad de los Siete Pecados Capitales. 20 h, desde la plaza del Castillo: Desfile Mortuorio con los restos del Rey Carnestoltes, las llorones , las amantes y los grupos y, cerrando la comitiva, el pueblo afligido. El desfile pasará por el ábside de la prioral, calles del Hospital, de la Presó y de Santa Anna , plaza de la Harinera, calle de Santa Anna , arrabal de Sant Anna , calle de Monterols y plaza del Mercadal, donde tendrá lugar la Crema de Su Majestad.

del Rey Carnestoltes, las , las amantes y los grupos y, cerrando la comitiva, el pueblo afligido. El desfile pasará por el ábside de la prioral, calles del Hospital, de la Presó y de , plaza de la Harinera, calle de , arrabal de , calle de y plaza del Mercadal, donde tendrá lugar la Crema de Su Majestad. Al llegar a la plaza del Mercadal, fugaz robo del Brazo Incorrupto a cargo del Baile de Diablos.

A continuación, en la plaza del Mercadal, pública lectura del testamento, y acto seguido, retirada de las cenizas de Su Majestad el Rey Carnestoltes LXV. Organiza: Hermandad de los Siete Pecados Capitales.

Miércoles de Ceniza, 18 de febrero