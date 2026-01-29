El Café del Centre de Lectura de Reus está de estreno

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este jueves 29, a las ocho de la noche, el nuevo Café Teatre del Centre de Lectura de Reus celebrará su reapertura con una propuesta que fusiona artes visuales, poesía y música en directo. Se trata de la acción poèticomusical Pluja d'idees, que reunirá Les Versátils —Antònia Farré y Carme Andrade-, la pintora Fina Veciana y la profesora de música y musicoterapeuta Mar Martori.

La invitación de exponer en las paredes del nuevo café llegó a la pintora Fina Veciana desde el mismo local. «Querían que la artista fuera de Reus. El tiempo era justo y aposté por la intuición: he escogido obras que dialogan con el espacio. Son piezas ya existentes, pero cada contexto les da una nueva lectura», comenta. La exposición, además, quiere abrir puertas a futuras creaciones específicas para el restaurante. «Jordi, el chef, hace platos que casi son poemas», afirma Veciana.

La performance que acompañará la inauguración se construye como una conversación escénica entre las protagonistas. Poemas relacionados con los cuadros y con los diferentes momentos de una comida se irán intercalando con la música en directo. «No es un ensayo abierto, es una conversación performativa donde poesía, pintura y música se entrelazan ante el público», resumen Les Versátils.

Mar Martori, por su parte, será la encargada de tejer el hilo sonoro de la velada. «Camino por la vida acompañando con música la poesía de almas amigas y sus versátiles ideas», dice. Su piano creará atmósferas que conectarán cada poema con cada obra pictórica. Esta acción acompaña el inicio de un nuevo proyecto gastronómico en el Centre de Lectura. El chef Jordi Simón, uno de los tres socios del Moments Restaurant, explica el origen de la iniciativa: «Soy de Reus y de joven pasé muchas horas en este edificio. Volver ahora como cocinero es una manera de dar nueva vida a un espacio que forma parte de mi historia».

Su propuesta está basada en la cocina de mercado y de temporada. «Ofreceremos desayunos de tenedor, menú de mediodía a 16,50 euros, servicio de cafetería y una carta cuidada que cambiará según la estación. Más adelante iniciaremos también menús gastronómicos», avanza.

El espacio del Café, además, ha sido completamente reformato. «Hemos saneado todo el local, hemos creado una barra para dar un servicio más dinámico y apostamos por trabajar con pequeñas cooperativas para potenciar el producto y los vinos del territorio», explica el chef.

El Moments abrió puertas el 22 de diciembre y ahora se presenta oficialmente en la ciudad. El restaurante abre de lunes a sábado, mediodía y noche, y quiere integrarse en la programación cultural del Centre de Lectura y el Teatro Bartrina.