UGT prevé convocar protestas en la Urbana por la parálisis de las negociaciones con el Ayuntamiento

La representación sindical de UGT en el Ayuntamiento de Reus prevé convocar movilizaciones de la Guardia Urbana de Reus ante el estancamiento de las negociaciones para acordar la aplicación del convenio del cuerpo policial. Según explica el secretario general de la UGT Servicios Públicos Tarragona, Joan Reinaldo, desde el consistorio no se ha tomado ninguna medida en el último mes de negociaciones para evitar que la situación se encontrara en un punto muerto. «El Ayuntamiento no quiere convocar la Junta de Personal de la Guardia Urbana, con la cual se podría desencallar la situación», apunta a Reinaldo, que acusa al Ayuntamiento de «no querer asumir los cambios pactados». Según comenta, el pasado 25 de noviembre UGT instó formalmente a constituir el órgano de negociación de los funcionarios y policías del consistorio, sin recibir respuesta, y el pasado 12 de enero denunció al Ayuntamiento de Reus ante la Generalitat de Catalunya por «no atender una instancia sobre transparencia en la información de la constitución de los órganos de representación del personal».

Mientras tanto, los acuerdos a los cuales afirma que UGT y CSIF llegaron con el Ayuntamiento siguen estando bloqueados en la Mesa Negociación de materias comunes, donde CCOO «lo bloquea constantemente». «El Ayuntamiento es consciente de que CCOO seguirá pidiendo cosas para todos los funcionarios que son inasumibles y, de esta manera, no se aplicará lo que se ha acordado», afirma al secretario general. Al mismo tiempo, insiste en dejar claro que no es ninguna riña entre funcionarios. A cierre de la edición de hoy de este rotativo CCOO no se ha pronunciado.

El Ayuntamiento

Por su parte, fuentes del consistorio consultadas por Diario Más defienden que «históricamente el Ayuntamiento de Reus ha negociado las condiciones de la plantilla de la Guardia Urbana con representantes del personal funcionario y laboral, es decir, en el marco de la Mesa de Negociación de materias comunes». «La voluntad es seguir haciéndolo así, porque esta estrategia ha mejorado las condiciones de los dos colectivos», añaden. Además, aseguran estar dispuestos a mantener las reuniones que «sean necesarias» para «cerrar temas pendientes», siempre que «se mantenga un buen clima de diálogo y negociación».

CSIF se muestra de acuerdo con UGT, pero critica que actúe «unilateralmente»

CSIF

UGT reclama que se convoque la Junta de Personal para solucionarlo

No obstante, parece que UGT habría ido directamente por ahora sin esperar a la opinión del resto de sindicatos que los han acompañado en las reivindicaciones de la policía local, entre ellos CSIF. Según comentan fuentes de CSIF consultadas por el Diario Más, en ningún momento UGT les habría comunicado formalmente la intención de convocar movilizaciones. «Estamos de acuerdo con sus protestas, pero nos tendrían que haber llamado a los portavoces antes», opinan.

Por otro lado, desde CSIF no entienden «la beligerancia actual de UGT» a pesar de la situación complicada que atraviesan las negociaciones: «Estamos intentando llegar a un acuerdo para conseguir que se aplique lo que se firmó el año 2023. Es cierto que las negociaciones se están dilatando y no siempre lloverá a gusto de todo el mundo, pero esperamos que UGT nos explique esta decisión». Por otro lado, se muestran de acuerdo en la búsqueda de soluciones concretas, ya que «hace tiempo que nosotros ya habíamos pedido incluso la separación de la mesa sectorial».

¿Qué piden?

Los sindicatos exigen que lo que se acordó con la Guardia Urbana el año 2023 se aplique y UGT pone énfasis en dos puntos. Por un lado, la consolidación del «complemento específico variable en equiparación a los Mossos, productividad de cabos y pago de funciones superiores» y, por el otro, la relación de los cuadrantes diferentes del 7x7 con los horarios y especificidades que pueden comportar indemnizaciones económicas.