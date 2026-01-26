Expertos confirman que «el Alzhéimer afecta de manera diferente a hombres y mujeres»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Un estudio del Institut 0 Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), asociado al Hospital Clínic de Barcelona, ha confirmado que el Alzhéimer afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Esta es una de las conclusiones que se extrae del proyecto polAris, financiado por la Fundación Rosa Maria Vivar, que pretende impulsar la investigación entorno el Alzhéimer.

Las análisis de la investigación muestran resultados elevados de proteínas distintas entre los sexos —hay coincidentes, pero otros que no lo son. En el caso de las mujeres, hay una sobrepresencia de componentes asociados a procesos inflamatorios. Según explica la presidenta de la fundación, Margarita Oliva, «es un resultado superinteresante porque hace sospechar que podemos encontrar unas causas diferentes y, seguramente, unas dianas terapéuticas diferentes».

En el estudio han participado más de 250 persones—189 con Alzheimer y 64 personas sanas. En este se ha analizado más de un centenar de proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo, un indicador clave de la salud del cerebro. La investigación ha observado la presencia de una cuarentena de proteínas elevadas en las personas con Alzheimer y que, en consecuencia, podrían vincularse con la neurodegeneración, alteraciones que apuntan a procesos de inflamación, daño neuronal u otras alteraciones. Hasta ahora, sólo había dos proteínas claramente asociadas al Alzhéimer: el tau y la beta amiloide. No obstante, los tratamientos farmacológicos comercializados tienen muy poco efecto. Estos primeros descubrimientos abren la puerta a desarrollar tratamientos más personalizados y adaptados a cada perfil y acercarse a una eventual cura.

Margarita Oliva afirma que el Alzhéimer tiene una incidencia más importante en mujeres, que representan unos dos tercios de las personas con la enfermedad. «Abordarla como si fueran sujetos diferentes es innovador e interesante», expresa. Las conclusiones son que se manifiesta de forma diferente en hombres y en mujeres. «Imagina que encontramos una medicación que consigue corregir un problema de neuroinflamación: estaríamos cuidando la enfermedad de Alzhéimer para las mujeres», celebra la presidenta de la Fundación Rosa Maria Vivar.

La presidenta subraya que «nuestra razón de ser ahora mismo es encontrar esta cura». No puede afirmarse que «ya sabemos que cuidaremos la enfermedad» y requiere, todavía, años de trabajo, pero, con los resultados del proyecto polAris, se tiene un hilo para continuar la investigación. Los siguientes pasos serán la redacción del informe científico definitivo y la reconfirmación de los resultados en los laboratorios. «De allí se podría empezar a hablar de cuál sería la medicación adecuada», menciona a la presidenta. Para alcanzarlo, se necesita financiación: «Queremos pedir que la sociedad colabore para que podamos tener financiación y tener uno o dos años más de investigación sobre este mismo proyecto».

50 millones de personas afectadas

En estos momentos, unas 50 millones de personas están afectadas por la demencia y las estadísticas apuntan a una multiplicación de casos en las siguientes décadas. Según relata Oliva, hay que potenciar la investigación sobre el Alzhéimer porque «si no hacemos vía en encontrar una cura, una prevención, alguna cosa que lo pueda detener, será un problema inasumible por la cantidad de personas en número absoluto que estarán afectadas por la enfermedad». «No queremos hacer tarde», asevera. «Este impulso que podemos dar nosotros a la investigación es muy necesario porque se beneficiará la sociedad a escala mundial», añade.

Asimismo, la Fundación Rosa Maria Vivar estará atenta a cualquier proyecto nacional o internacional que se acerque a curar el Alzhéimer y a reducir el calendario para alcanzarlo.