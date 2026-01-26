Desinformación, retrasos e indignación: los usuarios de Reus lamentan una nueva jornada de caos

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Desinformación, retrasos e indignación. Decenas de usuarios se han reunido este lunes por la mañana en la estación de Reus a la espera de que los R-15 de las 8.36h y de las 9.06h se pusieran en marcha. Estos regionales se han acabado cancelando y los viajeros han subido a un bus hacia la estación de Tarragona desde donde poder coger el tren hasta Barcelona. Se han marchado sobre las nueve y media mientras que el siguiente regional, el de las 9.36h, ha salido cinco minutos tarde y con pocos viajeros.

Ramon Puig es uno de los pasajeros que ha sufrido el desbarajuste. Ha salido de su casa en Juneda poco antes de las 5. «En Vinaixa había cuatro buses grandes y uno pequeño y nadie sabía lo que teníamos que hacer, nos han llevado hasta la Plana de Picamoixons y enviado a Reus», ha dicho resignado.

El autobús habilitado para llevar los usuarios desde Reus hasta Tarragona era el autocar que tenía que hacer el servicio alternativo entre la capital del Baix Camp con Riba-roja d'Ebre hacia las ocho de la mañana, puesto que este tramo se encuentra sin servicio ferroviario desde viernes por afectaciones a la vía y donde Adif tiene que hacer trabajos para mejorar la infraestructura. Dada la cancelación de los dos regionales, el bus se ha utilizado para trasladar los pasajeros hacia la estación de Tarragona.

Ramon ha explicado que se dirige hacia Barcelona a trabajar y lamenta que a las nueve y media de la mañana todavía no sabe a la hora a la que llegará. Después de coger un microbús desde Vinaixa, los han llevado hasta la Plana-Picamoixons. «Habría sido más rápido coge un tren desde allá, porque había uno, pero nos han enviado hacia Reus, hemos perdido ya dos o tres trenes», ha lamentado. «Ahora, me dicen que iremos a Tarragona y de allá cogeremos un tren», ha dicho con resignación cuando subía hacia el autobús.

Otro de los pasajeros que se esperaba al vestíbulo de la estación reusense es Artur Bagès. En su caso, tiene que ir hacia Barcelona-Gracia también por motivos de trabajo. Ha explicado que se ha levantado a las séis de la mañana y ha ido siguiendo la última hora del servicio ferroviario. «Primero que no, después de que sí, después de que no, y ahora hay un retraso», ha denunciado. Y ha añadido: «Soy de los valientes que subirá a este tren y veremos si llega o no, pero no confío demasiado». A la vez, ha lamentado la poca información recibida. «Ahora mismo en la pantalla ya hace 20 minutos que tendría que haber llegado el tren, pienso que estamos poco informados, al menos aquí hay personal de seguridad y bastantes informadores, pero seguro que en otras estaciones estoy seguro que no», ha remachado.

A pesar de que no es un usuario habitual de Renfe, ha explicado que la semana pasada, ya tuvo que pedir dos días de teletrabajo. «Tres ya pienso que es abusar, seguramente me lo darían porque la Generalitat también ha dado el permiso, pero es una situación comprometida para quien tiene que ir a trabajar», ha afirmado. Además, ha aseverado que el caos ferroviario de los últimos días es a causa de poca inversión. «Es la consecuencia de un sistema que durante muchos años no ha habido revisiones, y ahora ha estallado todo», ha comentado.

Más indignado se ha mostrado Biel Ferrer que ha cargado contra todos los partidos independentistas por no aplicar el resultado del referéndum del 1 de Octubre. «Tenía que coger el tren a dos cuartos y seis de nueve y espero el tren y la independencia. Ambas cosas, porque sin independencia no tendremos trenes que funcionen como es debido», ha espetado. «Como una nación rica que somos, pero expoliada, porque cada año nos toman 22.000 millones de euros y, por lo tanto, esto ya no puede continuar así, se tiene que acabar», ha añadido. Este viajero se dirigía hacia Barcelona por una operación y ha asegurado que «no se puede pediral gobierno de España que arregle las cosas, porque no las arreglará y no hay más solución que la independencia», ha insistido.

El AVE, como solución

Marta Corts, una estudiante de Riudoms, no ha tenido ninguno otra alternativa que pedir a sus padres que la recojan de la estación de Reus porque la llevaran hasta la del Camp de Tarragona a buscar un AVE para llegar a Girona, donde tiene que hacer las prácticas de la carrera. «Mi intención era irme ayer, pero se cancelaron todos los trenes para poder llegar a trabajar hoy alas prácticas, a las 8 h, ya avisé que llegaría bastante tarde, pero ahora mismo me imagino que ya no llegaré», se ha resignado.

Ella ha explicado que quería coger el regional de las 8.36 h y que desde la aplicación de Renfe no se informaba del retraso ni de la cancelación. «Llego y está cancelado el de las 8.30 h, el de las 9 va con retraso y también se ha acabado cancelando, cuando he llegado me han dicho que el maquinista no había llegado, pero ahora dicen que los trenes están parados y, por lo tanto, parece que no quieren aceptar que hay maquinistas en huelga», ha apuntado. Por ella, el hecho de no poder coger el tren le supondrá descuadrar las horas de prácticas y quedar «mal» ante su jefe porque es nueva.

«Gracias a mi situación, que mis padres me pueden llevar al AVE y que tengo el privilegio de podérmelo pagar, acabaré llegando a Girona, pero siendo una estudiante si no tuviera el apoyo de mis padres, igual hoy no llegaba y mañana no lo sé, la carencia de información me parece una falta de respeto», ha asegurado. A la vegada, la joven ha dicho que ya está acostumbrada a las incidencias y retrasos.

Según fuentes de Renfe, los primeros trenes han funcionado bien, pero con algún retraso. A las 11.30 h, los trabajadores de las taquillas informaban que no había trenes. Según anuncian las pantallas de la estación, el próximo R-15 programado será a las 12.36 h, y muestran que se está recuperando de forma progresiva el servicio. En los andenes y vestíbulo, hay pocos pasajeros este lunes al mediodía.