Reus desactiva la ZBE los días 21, 22 y 23 de enero ante las anomalías del servicio de Rodalies

El Ayuntamiento de Reus considerará los días 21, 22 y 23 de enero como días de no activación de la Zona de Bajas Emisiones de Reus. Esta decisión se ha tomado en atención a la instancia del Gobierno de la Generalitat de Catalunya ante las anomalías que se están produciendo en el funcionamiento del servicio de Rodalies.

De esta manera, los vehículos de residentes de fuera de Reus y que no paguen el impuesto de circulación en la ciudad que hayan accedido este tres días dentro del ámbito de la ZBE no se les restará del cómputo de 24 días de que disponen para acceder al ámbito sin autorización.

El horario de la ZBE de Reus es los días trabajos, de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00h. Los festivos y fines de semana, el acceso a la zona delimitada es libre.

El Gobierno de la Generalitat ha instado en los municipios con ZBE a que apliquen con carácter las excepciones y autorizaciones previstas a sus ordenanzas municipales de ZBE, así como los mecanismos de flexibilidad contemplados en la normativa vigente, para permitir la entrada y salida de todos los vehículos que lo tienen prohibido por un periodo de tres días, prorrogables durante todo el tiempo que se prolonguen las actuales irregularidades en la prestación del servicio ferroviario de Rodalies.