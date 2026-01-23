9,3 MEUR para el mantenimiento de las conexiones de Reus con el entorno

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya ha anunciado una gran licitación para ejecutar operaciones de conservación de obra civil en diferentes tramos de carretera de todo el país con una inversión de 171.058.745,31 euros. Este se ha dividido en 17 lotes, de los cuales dos actúan directamente en el territorio del Camp de Tarragona. Aparte de las operaciones periódicas de conservación ordinaria también se tendrán que efectuar operaciones de vigilancia y ayuda a la vialidad y de seguimiento y control con el fin de recoger la información necesaria llevar a término el mantenimiento. Con respecto al lote en torno a Reus la inversión será de 9.368.619,16 euros, mientras que el lote de Montblanc será de 8.868.529,94 euros, sumando una inversión superior a los 18,2 millones de euros. La duración del contrato será de 48 meses a partir del 16 de abril del 2026 o de la fecha de formalización del contrato del lote en caso de que esta sea posterior.

Con respecto al lote de Reus, varios viales que conectan con la capital del Baix Camp se verán beneficiados como es el caso de la T-310, carretera que conecta el municipio con Riudoms. En este caso las obras de conservación se dividen en varios tramos, pasando por los términos municipales de Riudoms, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp y hasta llegar a Pratdip, sumando un total de 20,5 kilómetros. Otro punto beneficiado será el vial principal de conexión con el municipio de Vila-seca, la T-315, conocido como la carretera de Bellissens. En este caso, la actuación engloba los más de 3 kilómetros que hay entre la conexión de la T-11 hasta llegar a l'N-340.

Otra carretera será la TV-3141, también conocida como la carretera de Misericordia, que conecta el Santuario de Misericordia con Cambrils. Les actuaciones afectarán a los 7,5 kilómetros que conectan el Santuario hasta la conexión con el A-7 al término de Cambrils. Otra conexión con uno de los municipios vecinos englobado en el lote será la TV-7211, que conecta Reus con Constantí. En este caso serán más de 9 kilómetros desde la avenida de Marià Fortuny hasta llegar a la conexión con la T-721. Finalmente, la última conexión con Reus que se añade será la C-14, que conecta con Salou. En este caso, los diversos tramos implicados suman 9,4 kilómetros. Por otro lado, también se verán beneficiados otros viales como la C-242, la C-44, la T-704, la TV-3101 o la TV-7041, entre otros. En total suman una longitud de 308,8 kilómetros.

En total está previsto destinar 18,2 MEUR en todo el Campo de Tarragona

Lote de Montblanc

Con respecto al lote de Montblanc se benefician varias conexiones entre las capitales de la Conca de Barberà, el Baix Penedès y el Alt Camp, entre otros tramos. En total, suman 336,4 kilómetros de obras. Por ejemplo, una de las actuaciones más importantes será en la C-14, en su paso por Alcover y Montblanc, con más de 30 kilómetros de obras repartidos en varios puntos kilométricos. Otros tramos incluidos serán la TV-7004 entre Ulldemolins y Vimbodí, la conexión entre El Vendrell y Valls a través de la C-51 o la T-204 entre Montferri y Salomó.