Reus reanuda las protestas por la pacificación de la Escuela Prat de la Riba

Fotografía de archivo de una movilización de la comunidad educativa de la Escuela Prat de la Riba

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la Escuela Prat de la Riba vuelve a la carga después de tres años reclamando medidas de seguridad y pacificación de su entorno escolar. Las familias denuncian el “silencio” del Ayuntamiento de Reus ante sus peticiones y han anunciado una nueva movilización el viernes 6 de febrero a las 15:55 horas en la Avenida President Companys.

Según el AFA, sólo este curso ya han solicitado tres reuniones para conocer el plan de ejecución de las obras y la puesta en funcionamiento del pilón de la Avenida Prat de la Riba, sin obtener respuesta. Consideran que los plazos previstos son demasiado largos y recuerdan que la pacificación es una urgencia inmediata por la seguridad y salud de los niños.

Las demandas del AFA cuentan con el apoyo de la Sindicatura de Greuges de Cataluña, la Sindicatura de Reus y la Sociedad Catalana de Pediatría, que avalan la necesidad de reducir ruido y contaminación y garantizar entornos escolares seguros.

La jornada del 6 de febrero combinará reivindicación y comunidad, con merienda popular y la Naranjada Solidaria, destinada a asociaciones de enfermedades minoritarias, invitando vecindario y alumnos a participar.

En este sentido, el AFA exige al Ayuntamiento que negocie inmediatamente, presente el presupuesto y ejecute la pacificación permanente sin más dilaciones.