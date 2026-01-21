Atienden un matrimonio de Reus por inhalación de humo en el incendio de su piso cerca de la Pastoreta

El fuego se ha producido en un piso del número 5 de la calle Alcalde Joan Bertran.Google Maps

Un matrimonio ha resultado herido por inhalación de humo durante el incendio de su piso en Reus. Los hechos han pasado a las 08.39 horas y se han desplazado siete dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat hasta el número 5 de la calle Alcalde Joan Bertran, cerca de la plaza la Pastoreta.

Allí los bomberos han localizado el fuego en el comedor y han procedido a su extinción. El humo ha afectado a toda la vivienda situada en el primer piso de un edificio de seis plantas. Los bomberos también han hecho tareas de ventilación del piso.

A las 09.15 horas se ha dado por extinguido el fuego, aunque todavía hay cinco unidades de Bombers en la zona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a los habitantes del piso afectado por inhalación de humo.