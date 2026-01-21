Diari Més
Atienden un matrimonio de Reus por inhalación de humo en el incendio de su piso cerca de la Pastoreta

Cinco dotaciones de Bombers se encuentran en la zona trabajando

El fuego se ha producido en un piso del número 5 de la calle Alcalde Joan Bertran.

El fuego se ha producido en un piso del número 5 de la calle Alcalde Joan Bertran.Google Maps

Un matrimonio ha resultado herido por inhalación de humo durante el incendio de su piso en Reus. Los hechos han pasado a las 08.39 horas y se han desplazado siete dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat hasta el número 5 de la calle Alcalde Joan Bertran, cerca de la plaza la Pastoreta.

Allí los bomberos han localizado el fuego en el comedor y han procedido a su extinción. El humo ha afectado a toda la vivienda situada en el primer piso de un edificio de seis plantas. Los bomberos también han hecho tareas de ventilación del piso.

A las 09.15 horas se ha dado por extinguido el fuego, aunque todavía hay cinco unidades de Bombers en la zona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a los habitantes del piso afectado por inhalación de humo.

