POLÍTICA
Noemí Llauradó no repetirà com a candidata a l'alcaldia d'ERC a Reus per a les municipals del 2027
La republicana assegura que «fa temps que vaig prendre la decisió» i anuncia que el seu candidat és Daniel Recasens
Noemí Llauradó fa un pas al costat i anuncia que no repetirà com a candidata d'ERC a l'alcaldia de Reus per a les eleccions municipals de l'any vinent. Llauradó, primera tinenta d'alcaldessa a l'Ajuntament i presidenta de la Diputació, assegura que «fa temps que vaig prendre la decisió». La republicana s'ha posat a disposició del seu partit per altres projectes en els quals pugui «ajudar a Reus, la comarca, la demarcació i el país».Per altra banda, en declaracions a Diari Més, manifesta que el seu relleu podria ser el regidor Daniel Recasens. «El meu candidat a l’alcaldia de Reus és el Daniel Recasens. De fet és quelcom natural: ja vaig parlar amb ell a inici del mandat que havia de tenir més visibilitat i per això va passar a ser el portaveu i ha estat el meu número 2 en les dues passades campanyes», detalla Llauradó.Tot i això, Llauradó ha deixat clar que «ara i fins a finals del mandat continuaré treballant al servei dels reusencs i reusenques com a primera tinenta d’alcaldessa i de la ciutadania de la nostra demarcació com a presidenta de la Diputació en un any i mig clau ple de projectes positius i transformadors».