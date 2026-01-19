Reus amplía al nuevo modelo de recogida de residuos con más islas emergentes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus da un paso más en el despliegue del sistema de islas emergentes con la incorporación de tres nuevas ubicaciones en el centro de la ciudad. La medida, impulsada desde el área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, se complementa con una campaña informativa que se inicia este lunes, 19 de enero, y que incluye la presencia de educadores ambientales para informar a la ciudadanía, resolver dudas y facilitar la adaptación al nuevo modelo de recogida selectiva.

Las tres nuevas ubicaciones de islas emergentes que se incorporan son Plaça del Baluard y el Raval de Santa Anna (con opción de recogida de textil y aceite) y la Calle del Hospital. Además, una vez se retiren los contenedores soterrados, está previsto ampliar el sistema con nuevos puntos de islas emergentes en las calles Llovera, Sant Llorens i Boule.

La incorporación de las nuevas ubicaciones de las islas comportará la anulación de los contenedores soterrados de Arrabal del Pañol una vez se hayan retirado los buzones. De hecho, las islas emergentes nacen como una alternativa al sistema de contenedores soterrados, especialmente en la zona centro, donde las dificultades técnicas, de mantenimiento y de uso hacen necesario un nuevo modelo más eficiente y adaptable al entorno urbano.

Este sistema consiste en remolques de recogida selectiva que sólo se instalan en franjas horarias concretas, de 19 h a 23 h, en puntos determinados de la ciudad. Progresivamente, las islas emergentes sustituirán los contenedores soterrados.

Hasta ahora, el sistema de islas emergentes ya estaba en funcionamiento en varios puntos de la ciudad. Concretamente, en la plaza del Teatro, en la calle de la Prisión y en la placita de los Tesoreros donde se ha ampliado la capacidad de recogida, todo y que sin la incorporación de las fracciones de textil y aceite. También hay islas emergentes activas a la calle de Salvador Espriu y a la travesía de Sant Antoni.

Los concejales responsables del área, Daniel Rubio y Daniel Marcos, destacan que esta ampliación permite seguir avanzando hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible, adaptado a las características urbanas del centro de Reus y a las necesidades reales de la ciudadanía.

Paralelamente, el Ayuntamiento pone en marcha una campaña informativa con educadores ambientales que se llevará a cabo del 19 al 30 de enero. El objetivo es informar la población afectada sobre la retirada de los contenedores soterrados y la implantación de las islas emergentes, así como resolver dudas sobre la recogida selectiva y el funcionamiento del nuevo sistema.

Durante la campaña también se repartirá material de sensibilización ambiental, como cubos para la fracción orgánica, embudos para el aceite, bolsas compostables, folletos informativos y bolsas tricolor, y se recogerán quejas y sugerencias de la ciudadanía. Los puntos informativos estarán operativos de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.

Además, los informadores velarán por explicar la normativa de uso de las islas emergentes y detectar posibles usos incorrectos, especialmente en establecimientos comerciales, con el objetivo de identificar el origen y programar visitas específicas dentro de la campaña comercial. Todas las incidencias, quejas y propuestas recogidas se analizarán una vez finalizada la campaña.