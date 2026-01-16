Visto para sentencia el juicio por un tiroteo entre dos clanes rivales en Reus en 2024

Tres de los cinco hombres acusados de varios delitos, entre ellos de homicidio en grado de tentativa, y sus abogados, al inicio del juicio.ACN

El juicio contra cinco hombres de dos grupos rivales que se habrían intercambiado disparos en Reus en enero del 2024 ha quedado visto para sentencia. Les sesiones celebradas en la Audiencia de Tarragona han finalizado este viernes con los informes finales.

La fiscalía ha mantenido la petición de penas de entre 20 y 32 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia de armas ilícitas de fuego con tenencia de armas prohibidas, así como depósito de armas. Las diferentes defensas, por su parte, han solicitado la absolución de todos los acusados, principalmente porque consideran que la participación de los hombres en los hechos no ha quedado demostrada durante el juicio. Con todo, seguirán en prisión provisional hasta que se dicte sentencia.